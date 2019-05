Dul Jaelani Mengaku Punya 3 Ayah

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Putra bungsu musisi Ahmad Dhani, Dul Jaelani mengaku sangat menggemari musisi legendaris John Lennon beserta grup band The Beatles.

Dul mengaku sangat menggandrungi karya dan pemikiran mereka sampai menganggap John Lennon sebagai ayah.

"Oh iya memang saya suka banget The Beatles, kebetulan saya memang suka banget John Lennon, dia ayah ketiga saya. Ayah saya itu pertama Ahmad Dhani, kedua Irwan Musry dan John Lennon ketiga," ucapnya saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (21/5/2019).

Anggapan tersebut lahir dari pengalaman Dul yang tumbuh berkembang bersama karya dan buah pemikiran John Lennon.

"John Lennon tuh kayak ayah saya karena saya dengarkan lagunya dari kecil, liriknya tuh kayak dikasih tahu langsung, jadi saya merasa kayak John Lennon ngajarin saya," ucapnya.

"'Imagine' yang saya dengar pertama. Tapi yang paling mengena sama The Beatles, ya sealbum The Best, isinya banyak ya ada 'Instant Karma', 'Jealous Guy', 'Working Class Hero'," sambungnya.

Apabila telah memiliki penghasilan yang cukup, Dul mengaku akan mengoleksi banyak karya-karya John Lennon dan The Beatles.

"Kalau saya sih belum koleksi banyak karena belum punya uang. Tapi jadi kolektor musik itu salah satu impian saya. Saya selalu ngiri lihat Ayah saya sama Om Ari Lasso, mereka nyaman mendengarkan lewat piringan hitam, sementara saya cuma dengarkan lewat HP dan mobil," imbuhnya. (Andika Aditia)

