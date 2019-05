Ini 5 Paket Pangan Ramadan Rumah Pangan Kita Bulog, Harga Terjangkau!

TRIBUN-MEDAN.com-Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai retail yang berada di bawah naungan Perum Bulog Divre Sumatera Utara (Sumut) menyediakan ragam kebutuhan pokok yang kini telah dikemas dalam bentuk paket dengan harga yang terjangkau.

Kepala Perum Bulog Divre I Sumut, Basirun mengatakan paket pangan Ramadan diselenggarakan guna menjaga stabilisasi harga sembako menjelang Ramadan. Untuk harga paket sembako yang dijual oleh Bulog telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengimbau untuk menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Saat ini Bulog Sumut memberikan penawaran lima paket pangan Ramadan yang terdiri dari Paket Ab-Basy, Paket Barokah, Paket Ar Razzak, Paket Al Fazza, dan Paket Ar Raihan," ujar Basirun.

Ia menjelaskan Paket Ab Basy dibanderol Rp 50 ribu yang terdiri dari Beras Premium Kita 1 Kilogram (kg), Minyak Goreng Kita 1 Liter (L), Tepung Terigu Kita 1 kg, Gula Manis Kita 1 kg dan Beras Renceng dua.

Kemudian ada Paket Barokah yang terdiri dari Minyak Goreng Kita 2 L, Terigu Kita 2 kg, Gula manis Kita 2 kg yang diberi harga Rp 65 ribu.

Untuk Paket Ar Razzak dengan harga Rp 82.500 , pembeli akan mendapatkan beras medium 5 kg, gula pasir 1 kg, dan tepung terigu 1 kg dan minyak goreng 1 L.

Sementara untuk Paket Al Fazza yang terdiri dari Beras Kita Premium 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 L, dan tepung terigu 1 kg dibanderol Rp 87 ribu. Selain itu ada juga, Paket Ar Raihan senilai Rp 98 ribu diisi dengan Beras Kita Premium 5 kg, Minyak Goreng Kita 1 L, Gula Manis Kita 2 kg dan Tepung Terigu Kita 1 Kg.

"Kami juga melayani konsumen yang ingin membeli sembako secara eceran, Beras Premium Kita Rp 10.800 per kg, Beras Medium Rp 9.800 per kg, gula pasir Rp 12.500 per kg, minyak goreng Rp 11 ribu per kg, terigu Rp 9 ribu kg, daging sapi Rp 80.000 per kg," ucap Basirun.

Harga paket pangan Ramadan ini gratis biaya antar wilayah Kota Medan dengan minimal pesanan 100 paket. Selain itu masyarakat juga bebas memilih komposisi paket yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang tersedia di seluruh RPK Sumut.

"Paket dapat dibuat sesuai keinginan pembeli dan kita menerima pemesanan sampai H-7 Idul Fitri," katanya. (nat/tribun-medan.com)