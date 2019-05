Lantai Panggung Licin, Cara Agnez Mo Protes ke Pihak Penyelenggara Panen Pujian

Baru-baru ini Agnez Mo mendapat insiden kecil kala tampil dalam sebuah acara di tanah air. enampilannya pun berhasil memukau parapenonton dan juga AGnation, sebutan bagi fans Agnes Mo.

TRIBUN-MEDAN.com - Salah satu penyanyi top tanah air, Agnes Mo, dikenal dengan segudang prestasi dan profesionalitasnya di atas panggung.

Baru-baru ini Agnez Mo mendapat insiden kecil kala tampil dalam sebuah acara di tanah air.

Penampilannya pun berhasil memukai para penonton dan juga AGnation, sebutan bagi fans Agnes Mo.

Dalam penampilannya yang dibagikan melalui kanal YouTube DFSK Motors Indonesia (5/5/2019), Agnez Mo nampak sedikit mengeluhkan lantai panggung yang licin.

Di awal penampilan, Agnez Mo terlihat kurang nyaman berjalan di atas panggung tersebut.

Mantan kekasih Wijaya Saputra itu juga tertangkap kamera beberapa kali memberikan kode namun tak ada tanggapan.

Hingga akhirnya Agnez pun mengutarakan bahwa lantai stage sangat licin.

"By the way, saya pakai booth tinggi banget dan ini lantainya licin banget," kata Agnez usai melantunkan tembang pertamanya.