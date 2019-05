Dana Glowacka jadi Wanita Pemiliki Rekor Plank Terlama, Tonton Videonya

TRIBUN-MEDAN.com-Dengan plank, seorang wanita warga negara Kanada memecahkan rekor dunia.

Gerakan atau gaya plank adalah salah satu menu wajib bagi mereka yang ingin mempunyai tubuh aduhai dan atletis.

Ada berbagai macam gerakan plank, full plank dan elbow plankbiasanya menjadi favorit khalayak.

Cara melakukannya terlihat mudah, yakni seperti melakukan posisi push-up tetapi tidak melakukan up and down, hanya cukup menahan badan tetap stabil beberapa menit.

Terlihat mudah memang, tetapi jika masih belum terbiasa pasti akan sulit menyentuh tempo semenit dengan olahraga yang dipercaya efektif membakar lemak di perut itu.

Bagi BolaSporter yang tertarik melakukannya, mungkin aksi Dana Glowacka bisa dapat memicu motivasi dalam melakukan plank.

Belum lama ini instruktur yoga asal Kanada itu mencatatkan namanya di Guinness World Record dengan melakukan plank terlama.

Bukan lima atau sepuluh menit, Dana melakukan gaya elbow plank selama empat jam 20 menit!

Dengan catatan itu membuat namanya kini tercatat sebagai wanita yang paling tahan lama melakukan plank.

Saat ini rekor plank terlama masih dipegang Mao Weidong.