TRIBUN-MEDAN.COM - VPN - Whatsapp, Cara Menggunakan VPN untuk Handphone Android, Atasi WhatsApp dan Instagram Down.

Simak cara menggunakan VPN untuk handphone android agar lancar menggunakan WhatsApp dan Instagram yang tengah down.

Beberapa hari terakhir media sosial seperti WhatsApp dan Instagram mengalami down.

Pengguna WhatsApp mengeluhkan pesan yang pending alias tidak terkirim dan juga gambar tidak dapat di-download.

Media sosial Instagram juga tidak dapat diakses.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memberi pernyataan jika pemerintah tengah melakukan pembatasan terhadap aplikasi media sosial.

Pembatasan media sosial terkait aksi 22 Mei 2019 guna mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks.