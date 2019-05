Reaksi Ivan Gunawan saat Tak Sengaja Rusakkan Kalung Berlian Mewah Syahrini Hadiah dari Reino Barack

Sebelum bertemu Luna, Syahrini menyiapkan diri di backstage. Tak sendirian, Syahrini ditemani oleh Ivan Gunawan. Saat Ivan masuk, keduanya asyik mengobrol.

TRIBUN-MEDAN.com - Pertemuan Syahrini dan Luna Mayadalam gelaran acara Shopee Big Ramadhan Sale memang telah bikin heboh publik tanah air.

Meski keduanya tidak berada dalam satu panggung yang sama, Dalam perhelatan itu, Syahrini akhirnya bertatap muka dengan Luna Maya.

Dibalik kehebohan tersebut, rupanya Ivan telah lebih dulu bikin heboh sebelum Syahrini tampil dan bertemu satu panggung dengan mantan pacar Reino Barack tersebut.

Ivan lalu tertarik pada sebuah kotak kuning besar yang ternyata merupakan kotak perhiasan.

Di dalam kotak kuning itu, tersimpanlah harta Syahrini.

Harta tersebut ialah kalung mewah bertahtakan berlian.

Melihat kalung megah itu, Igun langsung kaget!

"Oh my God! Oh my God, oh my God!" katanya berulangkali, seperti dikutip dari channel Youtube Shopee Indonesia.

Igun melihat kalung Syahrini (Youtube Shopee Indonesia)

Syahrini pun menjelaskan bahwa kalung itu akan ia gunakan saat menyanyi.