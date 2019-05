PT KIM Bangun Jaringan Sumber Air Baru demi Kepuasan Mitra Industri

TRIBUN-MEDAN.com- Guna memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik, PT Kawasan Industri Medan (KIM) segera membangun Ground Breaking (terobosan) bagi para mitra industri.

Terobosan itu berupa pembangunan jaringan sumber air baru di PT KIM, yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air di KIM I, KIM II dan selanjutnya akan dibuat jaringan baru dari KIM II ke KIM IV.

Pihak KIM juga akan meningkatkan kualitas jaringan lama. Karena jaringan lama sudah banyak yang berumur dan telah dipergunakan sejak KIM berdiri.

"Jadi jaringan lama diperbaiki sehingga kualitas dan kapasitas layanan KIM untuk penyediaan air bersih kepada mitra industri semakin baik," kata Direktur Utama PT KIM, Trisilo Ari Setiawan usai meletakkan batu pertama Ground Breaking pembangunan sumber air di KIM, Senin (27/5/2019).

"Karena sesuai kewajiban dalam PP No 142 Tahun 2015 melarang penggunaan air bawah tanah untuk industri. Dan mewajibkan penyedia jasa menyediakan kebutuhan air bersih untuk mitra industri. Jadi ini bagian kesepakatan besar untuk meningkatkan kapasitas layanan," sambungnya.

Lebih lanjut, Trisilo mengaku rangkaian terobosan ini adalah bagian komitmen PT KIM untuk terus meningkatkan pelayanan melalui tagline KIM Your Partner In Integrated Solution And Services.

"Saat ini kapasitas terpasang kita sudah sekitar 250 meter kubik per bulan. Kita akan tingkatkan jadi 500 meter kubik per bulan. Dengan demikian maka PT KIM siap untuk memenuhi kebutuhan air bersih berapapun dari mitra industri. Tentunya dengan kualitas yang bisa kita jamin," urai Trisilo.

Trisilo menjelaskan bahwa selama ini PT KIM satu masih menggunakan air bawah tanah (ABT) untuk menyuplai air.

KIM belum menyuplai secara langsung dari fasilitas. Sehingga nantinya di harapkan setelah sumber air yang dibangun telah siap, bisa memenuhi kebutuhan air seluruh mitra kawasan industri.

Apalagi permintaan air sudah dimulai dari PT Soechi, yang mengajukan permintaan kepada KIM sekitar 50 ribu meter kubik per bulan dan akan diikuti oleh mitra industri lainnya di KIM lainnya. Dengan potensinya bisa mencapai 120 ribu meter kubik per bulan.

"Harga kami masih di bawah Rp 10 ribu. Bahkan masih Rp 9 ribu ke bawah. Kami akan terus melakukan kalkulasi untuk mendapatkan harga terbaik," ujar Trisilo.

Terkait adanya dugaan bakal komplain dari salah satu perusahaan yang takut nantinya harga air yang ditawarkan KIM akan lebih mahal. Trisilo berani memastikan bahwa harga air yang ditawarkan KIM akan jauh lebih murah.

"Saya pastikan harga kami lebih murah dari penyedia air manapun untuk KIM.

Saya pastikan itu. Karena air bersih adalah sebuah bagian penting yang sangat berpengaruh bagi mitra industri," pungkas Trisilo.

(mak/tribun-medan.com)