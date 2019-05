Buka Puasa Bareng El Rumi dan Marsha Aruan, Maia Estianty Kenakan Kaus Seharga Ratusan Juta

Maia terlihat sederhana dengan gaya rambut sebahunya. Ia juga nampak memakai kaus lengan panjang berwana hijau. Maia lewat keterangan fotonya di Instagram menyoroti penampilan El yang juga berambut panjang.

TRIBUN-MEDAN.com - Pada Minggu malam kemarin (26/5/2019) Maia Estianty mengunggah potret bersama putra keduanya, El Rumi dan Marsha Aruan.

Ketiganya ternyata berbuka bersama.

Tak hanya bertiga, tentunya ada suami Maia, Irwan Mussry yang turut bergabung.

Dalam fotonya, Maia terlihat sederhana dengan gaya rambut sebahunya.

Ia juga nampak memakai kaus lengan panjang berwana hijau.

Maia lewat keterangan fotonya di Instagram menyoroti penampilan El yang juga berambut panjang.

"Iftar with @elelrumi and @aruanmarsha at home...

Rambut panjang geng.

#maiaestianty #diarymaia #keluargaharjonosigit

#happywife #semakintuasemakinbahagiaI," tulis Maia di keterangan fotonya.