TRIBUN-MEDAN.COM - Cinta Laura - Unggahan Foto dan Video Mesra dengan Bule Viral, Cinta Laura Tuai Pro-kontra di Medsos.

Unggahan foto-foto dan video mesra Cinta Laura di akun Instagram kekasihnya, Frank Garcia, sontak menjadi pembicaraan hangat.

Nama Cinta Laura bahkan sempat bertengger di trending topic dunia di Twitter pada Jumat (31/5/2019) malam. Ada 3.606 twit yang menyebutkan nama Cinta Laura.

Cinta Laura bersama kekasihnya, Frank Garcia. (Dokumentasi Pribadi)

Satu hal yang menarik, dalam pencarian nama Cinta Laura di Twitter, warganet justru memberikan dukungannya untuk Cinta dan mengecam tindakan Frank Garcia.

Seperti yang dituliskan oleh akun @nyongajung yang berkicau tentang kekesalannya terhadap Frank serta meminta Cinta untuk tetap kuat.

"Sedang mempertanyakan cowo yg pake revenge porn untuk menjatuhkan mantannya. Is it really necessary? Bukannya malah menunjukan kalau si cowo yg brengsek? Kasian cinta laura, feel sorry for her. Cepat membaik, cepat recovery, and live on! ??" tulis akun tersebut.

Warganet lainnya juga berharap agar Cinta serta keluarganya segera dapat menyelesaikan permasalahan ini.

"Ibu mana yang gak sakit hati liat anaknya seperti itu :") Semoga cinta Laura (dan semua perempuan lainnya) bisa lebih "menjaga diri" ?????? Jangan terlalu percaya dengan pasangan yang belum halal. Rekam digital sangat kejam apalagi jempol netijen. ????????????" tulis akun @akunrobotnih.

Sebelumnya, kekasih Cinta Laura, Frank Garcia secara tiba-tiba mengunggah foto dan video kebersamaanya dengan pemain film Target tersebut.