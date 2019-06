Selain Cabai Merah, Harga Daging Sapi Juga Mulai Merangkak Naik Jelang Lebaran

TRIBUN-MEDAN.com - Kenaikan harga cabai merah yang meroket 100 persen lebih, tampaknya juga dibarengi dengan harga daging sapi yang mengalami kenaikan.

Salah seorang pedagang, Iwan Syahputra mengatakan kenaikan harga daging sapi ini disebabkan oleh melonjaknya permintaan konsumen.

"Harga daging naik Rp 20 ribu dari harga sebelumnya. Dimana, sebelumnya harganya Rp 110 ribu per kilogram sekarang sudah dikisaran Rp 120-130 per kilogramnya," kata pedagang daging di Pusat Pasar Medan, Iwan Syahputra, Senin (3/6/2019).

"Dimana, memang menjelang lebaran, permintaan daging sapi naik dua kali lipat dari biasanya," ungkap Iwan.

Tidak hanya di Pusat Pasar Medan, harga daging di Pasar Tradisional lainnya juga mengalami kenaikan seperti di Pasar Sei Sikambing harga daging sapi Rp 120 ribu per kilogram.

Kemudian, di Pasar Bakti harga daging sapi Rp 130 ribu per kilogram, dan di Pasar Simpang Limun harga daging sapi Rp 130 ribu per kilogram dari harga sebelumnya yang di jual Rp 110 ribu per kilogram.

Untuk diketahui bahwa, jika dibanding tahun lalu, kenaikan harga daging sapi tahun ini relatif lebih rendah. Tahun lalu, harga daging sapi sempat menembus level Rp150 ribu per kilogram.

(mak/tribun-medan.com)