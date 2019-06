Pertama Kalinya Rayakan Lebaran dengan Sang Buah Hati, Tasya Kamila Pemotretan Bareng Suami dan Anak

Di momen malam Lebaran, Tasya Kamila pun bagikan foto keluarga terbaru mereka dengan formasi baru.

TRIBUN-MEDAN.com - Lebaran tahun 2019 ini keluarga Tasya Kamila dan Randi Bachtiar mendapat tambahan anggota keluarga.

Tasya bersyukur atas Ramadhan kali ini.

Tahun 2019, Tasya Kamila dan Randi Bachtiar dianugrahi anak pertama, Arrasya Wardhana Bachtiar yang tentunya melengkapi kebahagiaan mereka sebagai keluarga.

Alhamdulillah Yaa Allah atas berkah Ramadhan yang Engkau berikan kepada kami.

Now we’re a family @randibachtiar @arrasya_bachtiar (emoji)

Di foto kedua, Tasya dan Randi tampak tersenyum lebar sambil menggendong bayi Arrasya yang tengah tertidur.