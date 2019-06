Rihanna Dinobatkan sebagai Biduanita Paling Tajir, Miliki Kekayaan Rp 8,4 Triliun,

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi solo Rihanna dinyatakan sebagai artis musik perempuan terkaya di dunia menurut daftar yang dirilis Forbes, Selasa (4/6/2019).

Di usianya yang baru 31 tahun, Rihanna mengungguli penyanyi-penyanyi yang lebih senior seperti Madonna, Celine Dion, dan Beyonce.

Forbes memperkirakan Rihanna memiliki kekayaan sebesar 600 juta dollar AS atau sekitar Rp 8,44 triliun.

Sementara itu harta Madonna diperkirakan senilai 570 juta dollar AS (Rp 8 triliun). Sedangkan Celine Dion memiliki 450 juta dollar AS (Rp 6,33 triliun) dan Beyonce mempunyai 400 juta dollar AS (Rp 5,62 triliun).

Kekayaan Rihanna tidak hanya berasal dari penjualan album atau tiket konsernya. Perempuan asal Barbados itu juga dikenal sebagai pebisnis ulung.

Robyn Rihanna Fenty, begitu nama lengkapnya, memiliki lini busana dan bermitra dengan raksasa barang mewah LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

Kolaborasi dengan LVMH itu menghasilkan produk kecantikan yang diberi nama Fenty Beauty. LVMH disebut menguasai 50 persen saham di perusahaan itu, sedangkan Rihanna memiliki 15 persen.

Produk kosmetik itu langsung menuai sukses besar. Fenty Beauty dilaporkan menghasilkan 100 juta dollar AS hanya dalam beberapa pekan setelah diluncurkan di Sephora, toko kecantikan milik LVMH, pada September 2017 lalu.

Hanya dalam waktu 15 bulan, penjualan Fenty Beauty sudah menghasilkan 570 juta dollar (Rp 8 triliun).

Selain itu, Rihanna juga menjadi salah satu pemilik Savage X Fenty, sebuah lini pakaian dalam mewah. Untuk bisnis ini ia berkolaborasi dengan sebuah perusahaan fashion berbasis di Los Angeles, TechStyle Fashion Group.

Ia juga meluncurkan lini busana bersama LVMH yang akan dinamai Fenty. Merek ini akan mengeluarkan produk fashion seperti baju, sepatu, aksesori, dan perhiasan.(*)

