Liburan Idul Fitri 1440 H, Mikie Holiday Ramai Dikunjungi Wisatawan

MEDAN.TRIBUNNEWS.com - Selepas menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh, Mikie Holiday & Funland menyuguhkan beragam hal yang selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang sengaja berkunjung ke Berastagi.

Terpantau pada masa liburan Idul Fitri 1440 H tahun ini, rentetan mobil maupun sepeda motor tidak henti-hentinya masuk ke areal parkir Mikie Holiday Resort yang sangat luas.

Areal parkir yang sama sekali tidak mengutip bayaran kepada pemilik kendaraan merupakan bagian dari fasilitas Mikie Holiday & Funland.

Akses jalan dari areal parkir menuju arena permainan juga sangat nyaman. Tidak hanya itu, dengan adanya jembatan penyebrangan, pengunjung tidak perlu lagi khawatir menyebrang dari jalan raya yang tentunya selalu padat dengan arus lalu lintas.

Tidak dipungkiri, wahana wisata ini senantiasa menjadi primadona masyarakat Berastagi. Kepiawaiannya selalu menyedot perhatian pengunjung di setiap musim liburan.

Hanya dengan membayar 1 tiket saja, pengunjung sudah bebas menikmati lebih dari 35 jenis permainan yang sudah tersedia di Mikie Funland.

Disamping itu, Funland juga menawarkan atraksi sulap dan aneka games dengan judul 'Paijo & Ceret Ajaib' dengan nuansa Aladin, serta parade kostum Funny Balboo yang bisa diajak berfoto bersama.

Tidak hanya itu saja, para pengunjung yang sedang bermain di beberapa wahana Funland juga akan di hibur dengan lawakan khas oleh beberapa konstestan yang pernah tampil di Stand Up Comedy Indosiar.

Hadirnya serangkaian fasilitas dan pelayanan yang sudah dipersiapkan, pihak manajeman hotel Mikie Holiday Hotel membuat liburan Idul Fitri keluarga menjadi lebih istimewa. Seperti suguhan Dinner Festive All You Can Eat yang dihelat pada tanggal 5-8 Juni 2019.

Jamuan makan malam akbar bertemakan Arabian Night dan sajian live Acoustic Music Entertainment ini ternyata sudah menjadi liburan keluarga yang mengesankan bagi setiap individu maupun keluarga yang hadir di sana.

Serangkaian promo Idul Fitri Package, aktivitas, fasilitas, permainan, yang dipersiapkan dengan ranum menjadi liburan menginap seru dan mengesankan bagi setiap pengunjung.

Kabar yang tak kalah pentingnya lagi, bagi setiap pengunjung yang belum sempat mengunjungi Funland Mikie Holiday saat lebaran kemarin tidak perlu khawatir. Pasalnya wahana permainan ini akan tetap beroperasi setiap hari sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 nantinya.