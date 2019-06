Matahari Kembali Hadirkan Produk Modest Wear Desainer Ternama

Harga Terjangkau, Tapi Tetap Berkualitas

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, JAKARTA - Untuk kali kedua, Matahari Department Store sebagai retailer terbesar di Indonesia, berkolaborasi dengan desainer Indonesia Fashion Forward (IFF) untuk melengkapi koleksinya jelang Hari Lebaran. Kali ini, Matahari menggandeng dua desainer dari IFF, Kami dan Norma Hauri, untuk koleksi produk modest wear dengan harga terjangkau.

"Banyak yang senang dengan karya desainer. Tapi, khawatirnya, pasti mahal. Nah, khusus koleksi dari desainer Indonesia Fshion Forward ini harga pasti terjangkau, tapi kualitas tetap terbaik. Karya desain mereka spesial, dibuat eksklusif untuk Matahari," ujar Head of Marketing Communications and Fashion Director Matahari Department Store, Imelda Like, dalam acara Ramadhan Fashion Festival 2019, di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2019).

Buat kamu yang melek fashion busana muslim, mungkin tak asing lagi mendengar nama dan karya kedua desainer tersebut. Kami merupakan brand atau label ternama Indonesia untuk modest wear wanita, yang didirikan Istafiani Candarini, Nadya Karina dan Afina Candirini.

Label ini menampilkan karya dengan kesan tampilan wanita cantik dan cerdas serta penekanan pada orisinalitas dan kenyamanan dalam setiap kesempatan. Penggunaan material dengan corak berupa motif cetak atau print unik menjadi pembeda sekaligus keunggulan dibanding produk lain.

Koleksi Kami kali ini mengangkat tema 'Calin', yang berarti kasih sayang dalam bahasa Prancis. Tema tersebut terinspirasi dari arti di balik Boutonnier atau simbol kecantikan di alam dan hidup yang rapuh. Calin adalah sebuah kisah bagaimana sesuatu yang lembut yang menyelimuti karakter yang tangguh dapat menjadi seribu arti pada kehidupan.

Adapun Norma Hauri, seorang desainer yang telah berkolaborasi dengan Matahari sejak tahun lalu. Karyanya dikenal dengan kreasi dress berpotongan sleek dalam warna-warna berani, tapi tetap mengedepankan unsur kesopanan berdesain kotemporer.

Tahun ini, Norma Hauri menampilkan koleksi bertemakan 'Lonian' untuk Matahari Departement Store. Tema tersebut terinspirasi dari Lonian Island, salah satu kepulauan yang ada di Yunani. Sehigga koleksinya kali ini menggunakan warna-warna keindahan alam pulau tersebut. Untuk tahun ini, kedua desainer tersebut menghadirkan desain produk masing-masing empat style untuk Matahari.

"Total ada 4 hingga 6 style untuk top dan 2 hingga 3 untuk buttoms," tutur Imelda.

Matahari Department Store berkolaborasi dengan dua desainer dari Indonesia Fashion Forward (IFF), yakni Kami dan Norma Hauri, untuk koleksi produk modest wear dengan harga terjangkau. (Tribun Medan/HO)

Matahari Department Store berkolaborasi dengan dua desainer dari Indonesia Fashion Forward (IFF), yakni Kami dan Norma Hauri, untuk koleksi produk modest wear dengan harga terjangkau. (Tribun Medan/HO)

Meski kedua brand desainer tersebut sudah dikenal di kalangan dunia fashion, Anda tidak perlu khawatir dengan harga yang ditawarkan. Kali ini, pihak Matahari menawarkan rentang harga mulai dari Rp 499.900 sampai Rp 749.900.