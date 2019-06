Ariel Meringis saat Raditya Dika Jadi Penyanyi Latar NOAH hingga Patahkan Mitos Dunia Tarik Suara

TRIBUN-MEDAN.COM - Penulis, sutradara, dan komedian Raditya Dika mampu mematahkan salah satu mitos di dunia tarik suara ketika ia menjadi penyanyi latar untuk grup band NOAH.

Dalam video berjudul "Separuh Aku - NOAH feat. Raditya Dika" di kanal YouTube NOAH, Ariel sang vokalis mengungkapkan itu.

"Kalau ada mitos bilang kalau zaman sekarang, orang yang enggak bisa nyanyi juga bisa diakal-akalin, sebenarnya enggak benar juga," kata Ariel seperti dikutip Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

"Jadi enggak benar kalau orang enggak bisa nyanyi terus diedit, langsung bisa kedengeran enak (suaranya). Mitos! he he he," tambahnya.

Ariel mengatakan itu setelah ia sudah tak tahu harus melakukan apa lagi terhadap suara Raditya Dika. Sebelumnya, Radit melakukan rekaman untuk menjadi penyanyi latar dalam lagu "Separuh Aku".

Namun, sekeras apa pun Ariel dan tim mengutak-atik dan mempermak suara Radit dengan auto tune, vokal si penulis buku Kambing Jantan tersebut tetap saja sumbang.

"Biasanya kalau orang nyanyi false, ada auto tune gitu. Tapi bukan berarti sulap sih. Coba kita masukin auto tune. Ini (suara Radit) kayaknya enggak ketolong juga sama auto tune," kata Ariel.

Ia kemudian memutuskan menggunakan melodyne yang levelnya lebih di atas auto tune. Namun, tetap saja tak berhasil.

"Ini namanya melodyne, itu buat ngedit vokal. Melodyne itu lebih serius lebih detail buat ngedit. Cuma... Ha ha ha," kata Ariel.

"Nada bisa kita atur sampai dia nyampe ke nadanya, tapi rasanya itu hilang sama sekali loh kalau orang enggak bisa nyanyi he he he. Belum lagi penjiwaan, biar sedihnya dapat segala macam," imbuhnya.