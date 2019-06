Member TFC Premium Gratis Royal Spa di Cambridge Hotel Medan

MEDAN.TRIBUNNEWS.com - Fasilitas royal spa ini, bisa member Tribun Family Card (TFC) dapatkan secara gratis selama 60 menit sebanyak satu kali sebulan. Caranya mudah, anda hanya perlu menunjukkan kartu TFC Premium anda.

"Tak hanya itu, anda bisa mendapatkan free kopi satu gelas dan satu sliced cake per bulan di Rendezvous Lobby Lounge. Selama satu periode kartu TFC Premium anda juga bisa mendapatkan satu whole cake di The Baked Pastry," kata Nera.

Fasilitas Ballroom di Cambridge Hotel Medan. (Tribun Medan/HO)

Cambridge Hotel Medan dilengkapi dengan lima outlet untuk Food and Beverage (FnB), yakni dua restoran, dua lounge, dan satu pastry. (Tribun Medan/HO)

Tribun Family Card Premium merupakan program untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan setia Tribun Group di seluruh Indonesia dan juga merupakan wujud penghargaan kepada pelanggan dari segmen premium.

Kartu member TFC merupakan kartu member premium, bagi pelanggan koran Tribun Group di seluruh Indonesia. Jadi cukup satu kartu member bisa digunakan di seluruh Indonesia.

Kartu member TFC tersebut berlaku hanya satu tahun, jika ingin memperpanjang harus berlangganan koran lagi selama satu tahun dan seterusnya.

Cara untuk menjadi member TFC cukup mudah yaitu hanya dengan Rp 700ribu setahun bisa mendapatkan promo-promo menarik dari merchant yang bekerjasama seperti di Cambridge Hotel Medan dan beberapa merchant lainnya. (cr18)