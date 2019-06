TRIBUN-MEDAN.COM - WHATSAPP TERKINI - Akses WhatsApp dan Media Sosial Dibatasi Sementara, Penjelasan Menkominfo.

//

Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial untuk sementara waktu.

Baca: Dalang Kerusuhan Seusai Demo Bawaslu, Polisi Ungkap Massa Bayaran, Bukti Sejumlah Amplop Berisi Uang

Baca: WHATSAPP TERBARU - 7 Cara Mengatasi WhatsApp Pending atau Error, Bersihkan Cache Aplikasi

WHATSAPP TERKINI - Akses WhatsApp dan Media Sosial Dibatasi Sementara, Penjelasan Menkominfo (sutterstock)

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pembatasan itu khusus untuk pengiriman foto dan video.

"Fitur yang tidak diaktifkan yaitu video dan foto," ujar Rudiantara usai konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (22/4/2019).

Rudi mengatakan pada umumnya informasi yang paling bisa memengaruhi psikologis dan emosi seseorang adalah foto dan video. Informasi yang hanya berupa teks biasanya tidak terlalu memengaruhi emosi seseorang.

Selain itu, informasi bisa viral dengan cepat biasanya juga melalui foto dan video. Hal itu menjadi alasan Kemenkominfo membatasi akses untuk mengunduh dan mengunggah foto dan video di media sosial dan WhatsApp.

"Karena secara pskologis tanpa kita memberi teks, tanpa kita menyampaikan apapun, kalau video itu bisa sampai ke emosi," kata Rudiantara.

Selain foto dan video, pengiriman teks melalui medsos dan WhatsApp masih bisa dilakukan.

WHATSAPP TERKINI - Akses WhatsApp dan Media Sosial Dibatasi Sementara, Penjelasan Menkominfo (The Financial Express)

Rudi menjelaskan alasannya tidak melakukan take down untuk akun-akun WhatsApp secara khusus. Alasannya karena akun WhatsApp dipegang oleh ratusan juta individu. Sulit untuk melakukan take down satu per satu.