Samsung dan Erajaya Group Gelar Galaxy Land Pertama di Indonesia

Ajang Expo dan Exhibition Samsung Galaxy Series Terbesar dan Terlengkap di Indonesia, menghadirkan jajaran produk terbaru, experience, service, demo live, beragam activitas dan promo terbaik Samsung menjelang lebaran 2019

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, JAKARTA, (20/5/2019) – Untuk pertama kalinya di Indonesia, event Galaxy Land digelar oleh Samsung bekerjasama dengan Erajaya Group melalui anak usahanya, PT. Nusa Abadi Sukses Artha (NASA). Event yang diselenggarakan di Atrium 2 Lippo Mal Puri dari tanggal 20 - 26 Mei 2019 ini merupakan sebuah inisiatif baru untuk memberikan pengalaman terbaik bagi Konsumen Samsung di Indonesia.

Foto Bersama Jajaran Direksi Samsung & Erajaya Group (TRIBUN MEDAN/HO)

Galaxy Land adalah event expo dan exhibition Samsung terbesar dan terlengkap yang dikemas secara menyeluruh, baik dari sisi produk device, ekosistem serta service yang dilengkapi dengan hands-on experience mengenai teknologi, fitur, maupun program Customer Relationship Management (CRM) dalam sebuah event. Berbagai kegiatan di Galaxy Land akan dipandu oleh Galaxy Master yang akan membantu Konsumen untuk lebih memahami tentang produk-produk Samsung Galaxy Series, seperti Galaxy A Series, S Series, Note Series, Galaxy Gear, dan lainnya. Agar Konsumen lebih mudah memahami fitur Samsung, semua produk di Galaxy Land dilengkapi live demo unit.

Semua personel yang terlibat dalam event Galaxy Land merupakan tim Samsung yang telah terlatih dan berpengalaman. Selain mendapatkan penawaran terbaik, pengunjung akan mendapatkan experience menyeluruh baik dari sisi demo live produk maupun menikmati Samsung Pay, sebuah layanan baru dari Samsung berupa cashless payment yang membuat transaksi lebih mudah dan nyaman.

Mr. Kwon Jae Hoon sebagai President Samsung Electronics Indonesia (SEIN) (tengah) didampingi oleh Budiarto Halim sebagai President Director Erajaya Group (kiri) dan Hasan Aula sebagai CEO Erajaya Group (kanan) saat mengunjungi salah satu booth di Galaxy Land (TRIBUN MEDAN/HO)

“Menandai kerjasama Samsung dengan Erajaya Group selama lebih dari 15 tahun, Galaxy Land menjadi event yang memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen untuk memiliki teknologi terbaru dari Samsung, mulai dari rangkaian Galaxy A series terbaru, Galaxy S10, hingga Galaxy ecosystem dan asesoris. Kami ingin semakin banyak masyarakat merasakan manfaat dan pengalaman terbaik menggunakan produk Samsung,” jelas JaeHoon Kwon, President Samsung Electronics Indonesia.

Sementara Hasan Aula, Chief Executive Officer Erajaya Group menyatakan, “Pesatnya perkembangan teknologi mendorong kami untuk terus mendekatkan diri ke Konsumen dengan cara memberikan education and experience secara langsung. Saat ini interaksi dengan Konsumen bukan lagi dilakukan dengan cara sekedar menjual produk, tetapi melalui experience untuk membangun trust dan confidence bagi Konsumen. Event Galaxy Land ini adalah sebuah pendekatan baru yang digagas oleh Samsung dan

NASA untuk memberikan pengalaman dan interaksi terbaik bagi Konsumen Samsung.”

Suasana Event Galaxy Land di Lippo Mall Puri (TRIBUN MEDAN/HO)

Hasan Aula berharap pengalaman panjang Erajaya dalam mengelola retail dan exhibition akan mampu membuat Galaxy Land menjadi event regular yang akan diselenggarakan secara rutin dan berkala di masa mendatang. Saat ini total outlet Samsung Experience Store yang dikelola NASA telah mencapai 87 ritel outlet yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. “Selain pengembangan store dan event Galaxy Land, kami akan memastikan untuk terus meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis team Samsung di outlet-outlet kami” lanjut Hasan Aula.

Selama event Galaxy Land, tersedia berbagai promosi dan penawaran istimewa bagi para pecinta

produk Samsung, di antaranya:

• Cashback Smartphone Samsung hingga 5,5 JUTA

• Miliki Samsung Galaxy S10+ 1 TB seharga Galaxy S10+ 512GB

• Harga Special Galaxy S10 Series mulai dari 9,499,000 PLUS gratis Galaxy Buds

• Harga Special Galaxy A70 5,299,000

• Harga Special Galaxy A50 3,899,000

• Harga Special Galaxy A30 3,199,000

• Harga Special Galaxy A20 2,299,000

• Harga Special Galaxy Watch Active 3,199,000

• Galaxy Buds hanya 1,899,000

• Trade In gadget lama bisa dapat tambahan Cashback up to 3,4 juta

• Dan promo menarik lainnya!

Tersedia tambahan potongan harga hingga 750rb dan cicilan 0% hingga 24 bulan dengan kartu kredit

BCA, CIMB Niaga, Citi Bank, Digibank, dan Mandiri.

*Syarat dan ketentuan berlaku.