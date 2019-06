Ramadan, Little Family dan PEMA PMS Berbagi Takjil hingga Mengunjungi Panti Asuhan

Pendiri Komunitas Little Family sekaligus Ketua Umum DPP PEMA PMS, Kiki Handoko Sembiring SH Mkn saat membagikan takjil jelang waktu berbuka puasa di Jalan Ringroad simpang Jalan Asoka Sunggal, Medan.

TRIBUN-MEDAN.com - Komunitas anak muda Little Family dan Persadaan Mahasiswa Pemuda Merga Silima (PEMA PMS) menggelar rangkaian kegiatan pada bulan suci Ramadan, Sabtu (25/5/2019) lalu.

Acara silaturahmi ini menjadi agenda rutin setiap tahun.

Kegiatan dimulai dari Perumahan Royal Sumatera yang menjadi titik kumpul, siang hari. Acara dilanjutkan dengan pembagian takjil di Jalan Ringroad simpang Jalan Bunga Asoka, Sunggal.

Malam harinya, Little Family mengadakan kegiatan Sahur On The Road. Kumpulan anak muda ini konvoi mengelilingi beberapa ruas jalan di Kota Medan.

Komunitas Little Family dan DPP PEMA PMS saat menyerahkan bantuan di Panti Asuhan Al-Washliyah Pinang Baris. (TRIBUN MEDAN/HO)

Dimulai dari Jalan Mongonsidi, masuk ke Jalan dr Cipto, lanjut Jalan Iskandar Muda. Kemudian masuk ke Jalan Gatot Subroto dan berakhir di Masjid Agung Jalan Diponegoro.

Sekitar pukul 02.00 WIB, rombongan menyambangi Panti Asuhan Al-Washliyah Pinang Baris.

Little Family disambut oleh Pimpinan Yayasan, Awaluddin Lumbangaol.

Dalam sambutannya, Pendiri Litle Family, Kiki Handoko Sembiring SH Mkn mengatakan, sangat senang bisa menyambangi Panti Asuhan Al-Washliyah.

"Alhamdullilah, saya sangat senang. Kami datang kemari untuk sedikit meringankan beban adik-adik kami yang ada di panti ini," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP PEMA PMS.

Menurut Kiki, sebagai anak muda tidak boleh abai terhadap sesama. Apa lagi kepada orang yang membutuhkan.