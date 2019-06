Jadwal Lengkap Pertandingan PSMS Liga 2, Laga Perdana Ayam Kinantan di Batang

TRIBUN-MEDAN.com - Kompetisi Liga 2 segera bergulir 22 Juni mendatang. Informasi pembagian wilayah dan jadwal sudah dirilis oleh operator PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Skuat PSMS Medan mengawali laga perdananya dengan bersua Persibat Batang 23 Juni mendatang. Tim Ayam Kinantan harus menjadi tim tamu lebih dulu bertandang ke markas Persibat.

Kemudian, PSMS baru main di markasnya Stadion Teladan pada 2 Juli menghadapi PSGC Ciamis.

Pelatih PSMS, Abdurahman Gurning menyayangkan timnya harus bermain tandang pada laga perdana.

Padahal ia berharap PSMS main pertama kali di Stadion Teladan sehingga peluang meraih poin penuh lebih besar.

Berikut jadwal pertandingan PSMS:

Jadwal PSMS Liga 2

PUTARAN PERTAMA

23 Juni Persibat vs PSMS

2 Juli PSMS vs PSGC Ciamis

7 Juli PSMS vs PSCS Cilacap

12 Juli Perserang vs PSMS

17 Juli PSMS vs Cilegon United

23 Juli Persita vs PSMS

28 Juli Babel vs PSMS

2 Agustus PSMS vs PSPS

7 Agustus PSMS vs Persiraja

14 Agustus Sriwijaya vs PSMS

PUTARAN KEDUA

24 Agustus PSMS vs Persibat

3 September PSGC vs PSMS

8 September PSCS vs PSMS

14 September PSMS vs Perserang

19 September Cilegon vs PSMS

24 September PSMS vs Persita

29 September PSMS vs Babel

3 Oktober PSPS vs PSMS

7 Oktober Persiraja vs PSMS

12 Oktober PSMS vs Sriwijaya

