Pemain Film Hit & Run Menyapa Pecinta Film di Medan

TRIBUN-MEDAN.com - Para pemain film Hit & Run datang langsung menyapa para pecinta film Indonesia di Kota Medan dalam acara meet and greet, Sabtu (1/6/2019).

Bertempat di Ringroad City Walks Medan, para pemain yang hadir dalam acara tersebut yaitu Joe Taslim, Tatjana Saphira, Chandra Liow, dan Jefri Nichol.

Film Hit & Run bercerita tentang Joe Taslim yang berperan sebagai Tegar Saputra, seorang polisi selebriti yang kemana-mana selalu diikuti kamera karena memiliki acara reality show-nya sendiri. Kalau di banyak film, Joe terlihat cool karena aksinya yang tangguh.

Di sini penonton dapat menyaksikan perpaduan Joe yang jagoan tapi juga kocak. Kerennya Joe juga mengeluarkan logat Palembang ketika melakukan aksinya. Joe Taslim memang putra kebanggaan Palembang yang mendunia.

“Film ini menggabungkan komedi dan action yang semuanya diwakili oleh karakter masing-masing pemain yang juga terdiri dari pemain muda dan pemain berumur sehingga dapat mewakili penonton muda dan dewasa,” ujar Joe Taslim saat temu pers.

Ia menjelaskan, di film yang tayang serentak pada 4 Juni 2019 mendatang ini juga akan memperkenalkan kebudayaan Sumatera yang dalam hal ini adalah Palembang.

“Memperkenalkan budaya Sumatera melalui kata-kata, karakter dan lainnya di luar Pulau Sumatera,” jelas Creative Produser di Film Hit & Run tersebut.

Film ini juga jadi spesial karena untuk pertama kalinya ia menjadi aktor utama untuk layar lebar. Sebelumnya Joe menjadi aktor utama untuk film The Night Comes For Us yang tayang untuk web streaming.

“Di filim ini saya mencoba untuk mengerahkan kemampuan terbaik saya dan mudah-mudahan ini menjadi nomor satu film Indonesia yang juga bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur lebaran mendatang,” terangnya.

Karakter polisi selebriti Joe Taslim akan ditemani oleh dua aktor muda yaitu Chandra Liow berperan sebagai Lio dan Jefri Nichol berperan sebagai Jefri.

Lintas generasi juga lintas genre menjadikan Joe keluar dari zona nyaman yang telah dijalaninya. Tektokan antara dua generasi ini membuat film Hit & Run makin menarik untuk diikuti.

Satu lagi karakter lainnya yang juga menjadi tandem Tegar adalah Meisa, yang diperankan oleh Tatjana Saphira. Aktris muda yang dikenal lewat film-film romantisnya ini akan tampil lucu lewat karakternya yang lebay.

Film aksi komedi garapan Screenplay Films yang bekerjasama dengan Legacy Pictures dan Bukalapak Pictures, juga Nimpuna Sinema dan CJ Entertainment ini bakal tayang serentak 4 Juni 2019. (pra/tribun-medan.com)