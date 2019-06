Penumpang Kereta Api Diimbau Tak Bawa Barang Berlebihan

TRIBUN-MEDAN.com-Mudik naik kereta api sudah menjadi hal yang lumrah, apalagi menjelang Lebaran seperti ini. Bagi para perantau, pulang ke kampung halaman untuk berlebaran bersama keluarga wajib dilakukan.

Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, M Ilud Siregar mengatakan demi kenyamanan bersama, PT KAI mengimbau kepada calon penumpang kereta api untuk membawa barang bawaan secukupnya.

"Kepada para penumpang untuk membawa barang bagasi sesuai aturan yang berlaku dan barang-barang dengan berat dan volume dianggap masih dapat dibawa ke dalam kereta untuk disimpan di rak bagasi atas, di ruang depan tempat duduk penumpang, di bagian ujung kereta atau tempat lainnya," ujar

Ilud, Senin (3/6/2019).

Ia menjelaskan, hal ini dilakukan agar tak mengganggu kenyamanan dan keamanan penumpang serta tidak berpotensi membahayakan atau menimbulkan kerusakan pada kereta dan proses naik turun bagasi serta tidak akan menimbulkan kelambatan pada perjalanan kereta api.

"Untuk ukuran dan berat maksimum barang bagasi setiap penumpang kereta api dengan ukuran maksimum 100 dm3 dengan dimensi 70 cm x 48 cm x 30 cm, berat maksimum 20 kilogram (kg)," katanya.

Jika saat boarding di stasiun, penumpang diketahui membawa bagasi yang melebihi ketentuan tersebut, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 10 ribu per kg untuk kelas eksekutif, Rp 6 ribu per kg untuk kelas bisnis atau ekonomi komersial, dan Rp 2 ribu per kg untuk kelas ekonomi PSO.

"Adapun barang-barang bagasi penumpang yang tidak diperbolehkan dibawa adalah binatang, narkotika psikotoprika dan zat adiktif lainnya, senjata api dan senjata tajam. Semua barang-barang yang mudah terbakar atau meledak, semua barang-barang berbau menyengat, amis atau karena sifatnya dapat mengganggu atau merusak kesehatan dan mengganggu kenyamanan penumpang lainnya," ucap Ilud.

Ia menambahkan selain itu, barang-barang yang menurut pertimbangan petugas boarding atau pemeriksa bagasi karena keadaan dan besarnya tidak pantas diangkut sebagai bagasi, dan barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait update data penumpang yang berangkat kata Ilud, di hari ketujuh (H-4) angkutan Lebaran tahun 2019 yakni KA Kelas Eksekutif (KA Sribilah), Tahun 2018, realisasi sebanyak 642 penumpang dan Tahun 2019, realisasi sebesar 663 penumpang dengan persentase 103 persen.

KA Kelas Bisnis (KA Sribilah), Tahun 2018 realisasi sebesar 1.859 penumpang dan Tahun 2019, realisasi sejumlah 1.951 penumpang dengan persentase 105 persen. KA Kelas Ekonomi (KA Sribilah Premium dan KA Putri deli),

Tahun 2018, realisasi sejumlah 3.811 penumpang dan Tahun 2019, realisasi sebesar 4.465 penumpang dan persentase 117 persen.

Ka Lokal (KA Srilelawangsa, KA Siantar Ekspres dan KA Cut Meutia), Tahun 2018, realisasi sebesar 5.257 penumpang dan Tahun 2019, realisasi sebanyak 5.854 penumpang dengan persentase 111 persen.

Total penumpang yang diangkut untuk keberangkatan tanggal 1 Juni 2019 sejumlah 12.933 penumpang dan tahun sebelumnya, Tahun 2018 sebanyak 11.569 penumpang dan persentase pencapain target 112 persen.

"Untuk komulatif volume penumpang dari masa tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan 01 Juni 2019 (H-10 sampai H-4) yakni Tahun 2018 sejumlah 74.522 penumpang dan Tahun 2019 sebesar 77.946 penumpang dengan persentase sebesar 105 persen. Sehingga di hari ketujuh total penumpang ada peningkatan penumpang di tahun 2019 kurang lebih 5 persen," kata Ilud. (nat/tribun-medan.com)