TRIBUN-MEDAN.COM - HARI PERTAMA LEBARAN Bule Polly Alexandria di Kampung Suami Nur Khamid, Malam Takbiran - Pawai Obor.

Nur Khamid dan Polly Alexandria Robinson, pasangan suami istri beda negara ini nampaknya tengah berbahagia.

Usai menikah, keduanya menjalani hubungan jarak jauh yang terbilang tak gampang.

Nur Khamid adalah seorang pria asal Magelang sedangkan Polly Alexandria Robinson adalah gadis asal Manchester, Inggris.

Namun beberapa waktu lalu, Polly Alexandria kembali ke Indonesia untuk bertemu suaminya.

Polly Alexandria juga sempat membeberkan alasannya kembali pulang ke Indonesia.

Menurutnya kepulangan ke Indonesia ini lantaran pendidikan yang sudah ia jalani lebih dari 4 sudah selesai.

"So Polly, you come back to Indonesia because your study finish? Not because the netizen think that you run away, right?" tanya Feni Rose pada acara Rumpi No Secret Trans TV episode Senin (27/5/2019).

"It's just because my study," jawab Polly Alexandria.

