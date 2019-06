Jadi Ganteng Pakai Body Kit All New Ertiga, Tinggal Plug and Play, Ini Penampakannya. Tampilan jadi sedikit lebih agresif.

TRIBUN-MEDAN.com-Enggak mahal kok harga yang dibanderol bengkel asal Surabaya, Prototype untuk satu set body kit All New Ertiga.



"Untuk 1 set body kit All New Ertiga itu dapat 4 pcs. Bumper depan, bumper belakang sama samping. Harganya Rp 6,5 juta 1 set," ujar Raymond Tandiono owner Prototype yang bermarkas di Jl. Kalibokor Selatan No.154, Surabaya.

instagram/raymond_prototype Tampilan jadi sedikit lebih agresif

Body kit rancangan Raymond sendiri ini dibuat dengan bahan dasar FRP (Fiber-Reinforced Plastic).

FRP adalah sejenis bahan komposit yang terbuat dari matriks polimer yang diperkuat dengan serat.



Selain untuk otomotif, material ini juga cukup sering dipakai pada industri penerbangan, kelautan, dan beberapa di militer.

instagram/raymond_prototype Tampilan belakang punya desain cukup berkarakter

"Jadi body kit ini diproduksi di pabrik dengan ukuran yang sudah plug and play. Pemasangan paling lama 3-4 jam," ujar Raymond.

Meski plug and play, body kit ini tetap butuh perekat silikon agar tetap aman terpasang.

instagram/raymond_prototype Sementara di depan dirancang supaya terlihat lebih dinamis

"Itu paling sampai tunggu lem silikon kering bisa 5-6 jam sih," imbuhnya.



Untuk yang di Surabaya bisa langsung mampir ke markas Prototype tapi untuk yang di luar kota bisa kok pesan dan langsung dikirim produknya. (*)

