Pamer Foto Bertelanjang Dada di Apartemen, Anjasmara Tuai Kritikan

TRIBUN-MEDAN.com-Aktor Anjasmara tengah menjadi sorotan publik.

Hal tersebut berkaitan dengan unggahannya dalam akun Instagram pribadi miliknya.

Melalui unggahan tersebut, Anjasmara memamerkan sebuah potret dimana dirinya bertelanjang dada.

Hanya berbalut handuk putih, Anjasmara pun memamerkan perut sixpack-nya.

Dalam kolom caption, Anjasmara mengungkap jika sang istri memintanya mematikan kolom komentar saat membagikan potret tersebut.

"Good morning, my wife said please turn off the comment when you post this photo," tulis Anjasmara seperti Grid.ID kutip pada Sabtu (8/6/2019).

Unggahan tersebut lantas menuai banyak komentar dari netizen.

Instagram @anjasmara Unggahan foto Anjasmara tuai kritikan netizen.

"No good, maksudnya apa pamer aurat bro?, " tulis @awan_muluk.

"Saru liatnya, tahu body nya bagus tapi kan itu aurat juga, laki-laki juga ada batas auratnya," tulis @susini_kadarini.

"astaghfirullah, laki-laki juga punya aurat, hati-hati," tulis @lia_ummu_rez4.

"Kalo mau posting foto yang sopan, walaupun kita udah punya pasangan sah bukan berati yang kayak gini diposting di sosmed," tulis @dianasalaswati.

Kalo menurut kamu gimana? (grid.id)