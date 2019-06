Usai Oknum TNI Tewas Diduga OD, Tim Gabungan Rencanakan Razia Tempat Hiburan Malam

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Tim gabungan Polres Binjai, Subdenpom, dan BNN Kota Binjai berencana menggelar razia ke cafe-cafe lokasi hiburan malam.

Razia direncanakan pascaoknum TNI, AS tewas diduga OD usai berkunjung ke satu cafe lokasi hiburan malam Kota Binjai guna penyelidikan, Minggu (9/6/2019).

Terlihat sejumlah personel gabungan melakukan apel di Mapolres. Beberapa di antaranya berseragam dinas TNI, BNN dan sipil untuk melakukan koordinasi terkait rencana razia dan pembagian tugas masing-masing.

"Tidak ada digelar razia, masih evaluasi. Kami masih melakukan koordinasi dan analisa saja. Ya ada atensi terkait itu (oknum TNI tewas)," kata Kasat Narkoba Polres Binjai, AKP Aris Fianto.

Atensi razia sejumlah cafe guna menyikapi informasi bahwa oknum TNI AS yang bertugas Danru Provost Batalyon Infanteri 125/Si'mbisa Karo meninggal dunia diduga OD setelah kelebihan menikmati alkohol dan obat terlarang di lokasi hiburan malam. AS meninggal dunia setelah diantar rekannya ke RS Latersia dalam kondisi mengalami kejang-kejang.

Namun, razia tidak jadi digelar. Diduga karena informasi giat razia telah bocor ke sejumlah sosial media, sehingga para pengunjung cafe sepi, sama sekali tidak ada yang berada di lokasi.

Beberapa pengendara yang diduga calon pengunjung Cafe Duku terlihat balik arah sambil menginformasikan ke pengendara yang melintas di sekitar cafe lokasi hiburan malam. Ramai pengendara berpindah tujuan ke Cafe Flower yang sebelumnya Diskotek Titanic Frog untuk menikmati dentuman musik Disc Jokey dan sajian hiburan malam.

Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga memberi keterangan adanya oknum TNI meninggal diduga OD. Dia menegaskan, kasus meninggalnya oknum TNI di Kota Binjai, Sumatera Utara pada Rabu (5/6/2019) malam, kini sudah ditangani Subdenpom Binjai.

"Penyelidikan kasusnya sudah ditangani Subdenpom Binjai, sehingga saat ini kita masih menunggu hasilnya," kata Kapendam I/BB, Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga dalam rilisnya di Media Centre Makodam I/BB, Jln Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Kamis (6/6/2019) lalu.

Diketahui, Oknum TNI berinisial AS mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Latersia Binjai, Jalan Soekarno-Hatta Km 18, Binjai Timur, Rabu (5/6). AS diketahui berpangkat Sersan Satu yang bertugas sebagai Danru Provost Batalyon Infanteri 125/Simbisa, Kabanjahe, Tanah Karo.



Informasi diperoleh, AS sampai di RS Latersia diantarkan oleh temannya sekitar pukul 5.30 WIB. Kepada petugas medis, teman AS menjelaskan bahwa oknum prajurit TNI ini usai menenggak minuman beralkohol dan menelan pil ekstasi di salah satu diskotek pinggiran Kota Binjai yang masuk wilayah Kabupaten Deliserdang.

Setiba di RS, oknum tersebut dalam kondisi gelisah dan kejang-kejang, sehingga dipasangkan infus. Bahkan, korban juga sempat diberi perawatan medis berupa obat Diazepam 2 ampul untuk menenangkannya.



Sekitar pukul 8.00 WIB, Sertu AS roboh. Tekanan darahnya mencapai 90/80 mmHg dengan suhu demam tinggi mencapai 41,6 derajat celcius. Tak lama berselang AS menghela nafas terakhirnya.



Amatan Tribun Medan, di RS Latersia, Rabu (5/6) malam, terlihat sejumlah prajurit TNI berseliweran, beberapa di antaranya berseragam dinas lapangan khas TNI. Terlihat juga Komandan Sub Datasemen Polisi Militer Binjai, Kapten Keriadi mengenakan kemeja putih di RS Latersia.

Pukul 21.45 WIB sudah berada dalam peti kayu warna cokelat dibawa menggunakan ambulans milik rumah sakit Latersia yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Binjai.

Kapendam I/BB berharap, penyelidikan oleh Subdenpom Binjai bisa mengungkap fakta sebenarnya tentang meninggalnya oknum TNI AD berinisial AS dengan pangkat Sersan Satu, asal kesatuan Batalyon Infanteri 125/Si'mbisa.

"Dengan adanya hasil penyelidikan Subdenpom Binjai nantinya, maka informasi yang simpang siur terkait meninggalnya oknum TNI dimaksud akan menjadi jelas. Karenanya, kita harapkan rekan-rekan media bisa bersabar dan menunggu hasil penyelidikan selesai," pungkas Kolonel Roy Sinaga.

(dyk/tribun-medan.com)