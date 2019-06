Periode April 2019, Ekspor Sumut Turun 7,76 Persen, Impor Naik 8,84 Persen

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada April 2019 turun 7,76 persen (month on month) dengan nilai US$ 658,20 juta menjadi US$ 607,12 juta.

Bila dibandingkan dengan April 2018, ekspor Sumut mengalami penurunan sebesar 17,58 persen.

"Pada Bulan April 2019 ini, ekspor Sumur terjadi penurunan, kalau kita bandingkan dengan Bulan Maret 2019 sebesar 7,76 persen. Kalau secara yoy (year on year), ekspor Sumut juga mengalami penurunan sebesar 17,58 persen," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut), Syech Suhaimi.

Syech mengatakan share ekspor terbesar pada Januari hingga April 2019 yakni lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar US$ 916,37 juta (36,32 persen) dan karet serta barang karet sejumlah US$ 356,88 juta (14,14 persen).

"Sektor industri masih mendominasi share ekspor terbesar, diikuti dengan sektor pertanian," ucapnya.

Ia menjelaskan kenaikan nilai ekspor Sumut pada April 2019 terhadap Maret 2019 terjadi pada golongan karet dan barang dari karet (HS 40) sebesar US$12,31 juta (13,94 persen) diikuti berbagai produk kimia (HS 38) sebesar US$827 juta (11,53 persen) dan kopi, teh, rempah-rempah (HS 09) sebesar US$528 juta (14,68 persen) sedangkan penurunan ekspor terjadi pada golongan lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) sebesar US$64,35 juta (-25,88 persen) dan tembakau (HS 24) sebesar US$7,34 juta (-29,68 persen).

Menurut kelompok negara tujuan ekspor pada April 2019, ekspor ke kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar dengan nilai US$232,19 juta (38,24 persen).

"Ekspor ke Tiongkok pada April 2019 merupakan yang terbesar yaitu US$102,19 juta diikuti Amerika Serikat sebesar US$85,21 juta dan Jepang sebesar US$43,82 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 38,08 persen," kata Syech.

Ia menjelaskan nilai impor April 2019 mencapai US$417,41 juta naik 8,84 persen dibanding Maret 2019. Namun bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami penurunan sebesar 8,44 persen.

"Nilai impor bulan April 2019 dibanding bulan Maret 2019, barang modal naik sebesar 30,56 persen, bahan baku naik sebesar 3,54 persen dan barang konsumsi naik sebesar 36,64 persen," ucapnya.