Edric Tjandra Unggah Video USG Calon Buah Hatinya, Maia Estianty Berikan Komentar Kocak

Perkembangan janin sang calon bayi terus dibagikan Edric melalui unggahan Instagramnya. Dalam video singkat yang diunggah Edric, sang jabang bayi dalam rahim Venny tampak menari.

TRIBUN-MEDAN.com - Pernikahan presenter dan komedian Edric Tjandra pada Januari 2019 silam seolah belum hilang nuansa kemeriahannya.

Sosok berdarah Tionghoa itu akhirnya melepas masa lajang.

Ia menikahi wanita pujaannya, Venny Chandra.

Pernikahan tersebut digelar di Bali dan disaksikan para sahabat Edric seperti Luna Maya sampai Ayu Dewi.

Tak lama usai pernikahan itu, Edric kembali mengisyaratkan kabar bahagia.

Edric mengunggah foto sepasang sepatu bayi di akun Instagramnya.

Benarkah Venny telah hamil?

Simak caption yang ditulis Edric berikut ini, dikutip dari sebuah ayat :

"Everything good comes from God.