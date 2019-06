Harga Emas Antam Rp 688 Ribu Per Gram di Butik Emas LM Medan

Karyawan Butik Emas LM Medan melayani konsumen dalam membeli dan menjual emas di komplek Centre Point Medan, Jalan Timor Blok M No. 3A, Medan, Sumatera Utara. Harga Emas Antam Medan Hari Rabu (12/6/2019) berada diangka Rp 688 ribu per gram.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Harga Emas Antam Medan Hari Rabu (12/6/2019) berada diangka Rp 688 ribu per gram, sama dengan harga sebelumnya di Butik Emas LM Medan berlokasi di komplek Centre Point Medan, Jalan Timor Blok M No. 3A, Medan, Sumatera Utara.

Sedangkan harga buyback atau pembelian kembali berada diangka Rp 595 ribu per gram. Itu artinya bila Anda menjual emas, Antam akan membelinya dengan nilai tersebut.

Harga emas batangan tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Bawa NPWP untuk mendapatkan potongan pajak lebih rendah sebanyak 0,45 persen.

Adapun rincian harga emas di market Butik Emas LM Medan adalah 1 gram senilai Rp 688 ribu, 5 gram senilai Rp 3.259.000, 10 gram dibanderol Rp 6.427.000, 25 gram senilai Rp 15.901.000, 50 gram senilai Rp 31.637.000 dan 100 gram seharga Rp 63.123.000.

Menurut seorang karyawan Butik Emas LM Medan, harga Emas Antam naik turun setiap harinya. Diakuinya antusias masyarakat membeli emas lebih banyak daripada menjual emas.

Dalam kesempatan berbeda, Pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut), Gunawan Benjamin mengatakan harga emas dunia dalam setahun terkahir bergerak dalam kisaran $1180 hingga $1350 per ons troynya. Kinerja harga emas dunia terpantau bergerak dalam rentang yang tidak begitu lebar. Jika ditarik data setahun terakhir, penurunan harga emas sempat terjadi di tahun 2018, dimana titik terendahnya ada di bulan oktober 2018.

"Di tahun ini memang trennya membaik, harga emas terpantau menguat seiring dengan memburuknya hubungan dagang antara AS, Mexico dan China dan sejumlah mitra dagang lainnya, serta adanya kemungkinan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS di tahun ini. Jika data data ekonomi yang direalisasikan AS tak kunjung membuat ekonomi AS mengalami pemulihan. Kemungkinan tidak jadi dinaikkannya suku bunga acuan membuat US Dolar cenderung melemah dan membuat harga emas mengalami kenaikan," ucap

Ia menjelaskan saat ini harga emas ditransaksikan dikisaran harga $1334 per ons troy. Jika ada kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS, maka besar kemungkinan harga emas dunia akan mengalami kenaikan lanjutan di tahun 2019 ini. Masalah geo politik juga berpotensi memicu kenaikan harga emas dunia.

Walau demikian kondisi ini bukanlah kondisi yang akan bertahan lama. Karena baik hubungan dagang dan geo politik cenderung bergerak liar dan membuat kinerja harga emas juga turut berfluktuasi. Selain itu prosfek ekonomi yang kurang begitu bagus, imbal hasil surat berharga yang tidak begitu menguntungkan membuat investor cenderung untuk membeli emas. Ditambah lagi jika terjadi kenaikan tensi hubungan politik antar negara yang kian memanas.

"Jika mengacu kepada mata uang rupiah dikisaran 14.255 per US Dolar, maka harga logam mulia dalam rupiah saat ini dijual dikisaran 613 ribu per gramnya. Naik dibandingkan dengan posisi 2 hari lalu yah berkisar 605 ribu per gram," ucapnya.

Diakui Gunawan, harga emas tersebut sedikit berbeda dengan harga Emas Antam. "Kalau Emas Antam itu punya biaya tambahan lain menurut saya. Makanya lebih mahal 10 ribu per gramnya. Di tahun ini saya pikir harga emas masih akan terbatas laju penguatannya," katanya.

Ia menjelaskan potensi penguatan yang terbatas tersebut sebaiknya tidak dijadikan kesempatan untuk mencoba mencari keuntungan jangka pendek. Kalaupun ada masyarakat yang ingin membeli emas, pastikan hanya diperuntukan untuk investasi jangka panjang atau hanya diperuntukan untuk konsumsi saja.

"Emas masih bergerak liar dan sangat bergantung kepada kondisi ekonomi eksternal yang masih dililit perang dagang. Ekspektasi terhadap harga mas cukup rumit bila mengacu kepada kondisi jangka panjang dan harganya sangat fluktuatif dalam janka pendek," tutupnya.

(nat/tribun-medan.com)