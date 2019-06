Usai Lebaran Harga Cabai Merah di Pasar Tradisional Turun hingga 50 Persen

TRIBUN-MEDAN.com - Pascalebaran, harga komoditas cabai di beberapa pasar tradisional di Kota Medan mengalami penurunan harga.

Seperti harga cabai merah dan cabai rawit. Dimana, harga cabai mulai turun sejak Minggu (10/6/2019) kemarin.

Pantauan di Pasar Petisah Medan, harga cabai merah sebelum lebaran berada di harga Rp 90-100 ribu per kilogram, kini turun menjadi Rp 50-60 ribu per kilogram.

"Dari hari Minggu kemarin harga cabai merah sudah turun," kata salah seorang pedagang cabai di Pasar Petisah Medan, Nur Cahaya, Rabu (12/6/2019).

Nur menambahkan bahwa harga cabai merah mengalami penurunan disebabkan karena banyak stok yang masuk.

"Di pasar induk, stok cabai merah banyak karena barang dari Padang dan Jakarta masuk. Faktor itu menyebabkan harga cabai merah saat ini turun," ungkap Nur.

Lebih lanjut, Nur menjelaskan bahwa selain harga cabai merah, harga cabai rawit dan harga cabai hijau juga mengalami penurunan. Dimana, saat ini harga cabai rawit Rp 50 ribu per kilogram dan cabai hijau Rp 28 ribu per kilogram.

Cabai rawit sebelumnya Rp 65 ribu sekarang Rp 50 ribu per kilogram. Rawit Deli Tua dari Rp 70 ribu turun ke Rp 50 ribu per kilogram, sementara rawit bencong Rp 45 ribu per kilogram.

Untuk harga bawang, lanjut Nur di pasaran masih tinggi seperti bawang merah dari Rp 28 ribu per kilogram menjadi Rp 33 per kilogram. Begitu juga bawang putih dari Rp 28 ribu menjadi Rp 35 ribu per kilogram.

"Beberapa hari ini harga bawang masih tinggi. Padahal stok di pasar induk masih banyak," jelas Nur.

Tidak hanya di Pasar Petisah, Pasar Bakti dan Pasar Simpang Limun Medan, harga komoditas cabai juga mengalami penurunan.

Seperti harga cabai merah dari Rp 90 ribu per kilogram turun ke harga Rp 60 ribu per kilogram, cabai rawit dari Rp 70-60 ribu per kilogram turun ke Rp 50 ribu per kilogram begitu juga cabai hijau di kisaran Rp 28 ribu per kilogram.

Sementara, harga bawang di Pasar Bakti dan Pasar Simpang Limun Medan sama seperti di Pasar Petisah Medan, dimana harga bawang merah berada pada harga Rp 33 ribu per kilogram dan bawang putih Rp 35 ribu per kilogram.

(mak/tribun-medan.com)