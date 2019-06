Ketemu Nicholas Saputra di Acara yang Sama, Gading Marten Ajak Foto Bersama dan Bikin Caption Begini

Belum lama ini, Gading Marten menghadiri sebuah acara dari INTime yang digelar Irwan Mussry. Tak sendiri, Gading Marten pun hadir di acara tersebut bersama aktor Nicholas Saputra.

Keduanya lalu mengabadikan foto bersama suami Maia Estianty tersebut.

Foto kebersamaan mereka terlihat pada unggahan Gading lewat akun Instagramnya, @gadiiing, Rabu (12/6/2019).

Dalam foto tersebut, tampak Nicholas Saputra dan Gading Marten berdiri di antara Irwan Mussry dan seorang wanita.

Pemeran Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta itu terlihat memakai kemeja berlengan panjang.

Sedangkan Gading memakai kaus polo pendek berwarna abu-abu muda.

"Seneng banget hari ini dapet apresiasi yg luar biasa dari @intimestore

di sambut langsung oleh bos yg humble banget, one of my fav inspiring person Mr @irwanmussry dan ibu @shannon.hartono



Once again thank u for having me and @nicholassaputra today..