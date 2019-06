Liburan ke Amsterdam, Luna Maya Kenakan Jaket Seharga Puluhan Juta

Luna tampak menunggah potret dirinya yang tengah berpose berlatarkan sebuah menara di Amsterdam. Ia terlihat anggun mengenakan baju berlapiskan jaket wol berwarna merah.

TRIBUN-MEDAN.com - Foto terbaru yang diunggah Luna Maya dalam akun Instagramnya cukup menjadi sorotan.

Bukan karena ada yang aneh dalam unggahan tersebut, tapi karena harga jaket merah yang dikenakan Luna dalam postingan tersebut.

Dalam unggahan Instagramnya @lunamaya, Rabu (12/6/2019), Luna tampak menunggah potret dirinya yang tengah berpose berlatarkan sebuah menara di Amsterdam.

Ia terlihat anggun mengenakan baju berlapiskan jaket wol berwarna merah.

Penampilannya itu ia lengkapi dengan mengenakan celana jeans serta sneakers berwarna dasar abu-abu dengan aksen oranye dan hijau neon.

Luna juga terlihat mengenakan kacamata hitam untuk melindungi matanya dari terik matahari.

“Summer has always been my favorite season” #welcomingsummer #amsterdam #june #lunamaya (musim panas selalu menjadi musim kesukaanku)," tulis Luna Maya dalam keterangan unggahannya tersebut.

Jaket wol yang dikenakan Luna dalam unggahannya tersebut terlihat seperti jaket pada umumnya.

Namun nyatanya, jaket yang dikenakan Luna itu berharga fantastis, yakni mencapai angka 4.862 dolar atau sebesar Rp 70.000.000.