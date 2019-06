Pertunangan Jessica Iskandar dan Richard Bakal Ditayangkan secara Live, Catat Waktu dan Link-nya

Setelah Richard Kyle melamar Jessica Iskandar ketika sedang liburan, acara pertunangan pasangan ini akan disiarkan secara live.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan kekasih Jessica Iskandar dan Richard Kyle yang selalu terlihat romantis kini semakin bahagia.

Setelah melamar Jessica Iskandar ketika sedang liburan, acara pertunangan pasangan ini akan disiarkan secara live.

Exclusive Engagement Live ini akan ditayangkan pada hari Sabtu (15/6/2019 pukul 17:45 WIB.

Siaran langsung disiarkan oleh akun IG @weddingku, atau bisa klik link berikut: Live Exclusive Engangement Jedar-Richo

Mengumumkan hal ini di IG, Jedar mengunggah fotonya bersama Richard.

Keduanya tampak berada di bangunan bewarna monokrom.

Tampak Jessica Iskandar dalam balutan gaun putih panjang.

Sementara Richard Kyle berdiri di belakang Jedar dengan jas hitam.

Beautiful in white @richo_kyle and @inijedar!

Exclusive Engagement Live on Saturday, 15 June 2019 at 17:45 WIB. Watch it only on weddingku.com/jedaricho! @weddingku



Photo by @riomotret @riomotretofficial |Makeup by @rama_jee |Styled by @christiotanada @portiofolio |Hair by @xyhair |Accessories by @rinaldyyunardi |Outfit by @wikiwu5 |Suit by @wonghangtailor |Venue @motomotoid_

#riomotret #riomotret2019 #jedaricho #riocelebritybeautyportrait #riomotretprewedding #IndonesiancelebritybyRIOMOTRET

Netter pun membanjiri foto ini dengan ucapan selamat dan dukungan untuk pasangan Richard Kyle dan Jessica Iskandar: