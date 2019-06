Usai Libur Lebaran, Harga Buah Naik Dua Kali Lipat

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-

Tak hanya harga sayuran dan harga ayam yang naik pascahari Raya Idulfitri 1440 Hijriah, harga buah-buahan juga mahal di pasar.

Harga berbagai jenis buah-buahan di Kota Medan naik. Kenaikan harga buah dipicu minimnya pasokan buah, sementara daya beli masyarakat cukup tinggi, Minggu (16/6/2019).

Pedagang buah di kawasan Pusat Pasar Tradisional Medan, Leli Hasni br Pakpahan mengatakan sejak lebaran harga buah ini masih bertahan mahal.

Diakuinya kenaikan harga buah ini sudah menjadi hal yang lumrah ketika masa lebaran. Kemungkinan harga akan normal setelah dua minggu lebaran.

"Yang saat ini kita jual kebanyakan buah yang stok, sementara yang baru masuk belum ada. Jadi kita habiskan barang yang ada dululah," ujar Leli.

Ia mengatakan untuk harga sejumlah buah tersebut yakni pisang yang biasa di pasar seharga Rp 10 ribu per sisir, kini naik sekira Rp 2.000 hingga Rp 3.000 menjadi Rp 12.000 sampai Rp 13.000 per sisirnya.

Kemudian kuini dari harga Rp 10.000 per kilogram (kg), menjadi Rp 12 ribu, Pepaya dari Rp 5 ribu per kg menjadi Rp 6 ribu per kg. Timun dari Rp 6 ribu menjadi Rp 8 ribu per kg. Jeruk peras Rp 7 ribu menjadi Rp 8 ribu per kg.

Selain itu buah alpukat juga melonjak dari harga Rp 12 ribu menjadi Rp 15 ribu per kg. Mangga udang juga masih bertahan mahal dari Rp 12 ribu sampai Rp 13 ribu per kgnya, menjadi Rp 15 ribu per kgnya.

"Buah yang paling mahal saat ini, semangka yang dipasarkan Rp 8 ribu per kg atau naik Rp 3 ribu dari harga normal Rp 5 ribu per kg, serta buah naga yang tembus Rp 30 ribu per kg, naik 100 persen dari harga normal Rp 15 ribu per kgnya," kata Leli.

Dalam kesempatan yang berbeda, Pedagang buah di Pasar Kwala Bekala, Lina br Milala mengatakan sejak Ramadan dan Lebaran harga buah sudah mahal. Apalagi baru-baru ini erupsi terjadi pada Gunung Sinabung menyebabkan harga salah satu buah dari tanah Karo yakni jeruk naik dua kali lipat.

"Biasanya jeruk manis ini harganya Rp 15 ribu per kilogram (kg) ini naik jadi Rp 30 ribu per kg. Karena enggak bisa dapat banyak, biasanya ada empat keranjang, ini hanya dua keranjang saja. Kalau buah yang lain ada yang naik dari Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 3000,” kata Lina.

(nat/tribun-medan.com)