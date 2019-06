Market Otomotif Menurun, Xpander dan Pajero Masih Primadona Mitsubishi

TRIBUN-MEDAN.com - Penjualan mobil pada kuartal pertama tahun 2019 di Sumatera Utara mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor.

Business Manager PT Sardana Indah Berlian Motor, Trisna Juwana mengatakan salah satu yang mempengaruhi hal ini adalah faktor politik seperti gelaran Pilpres dan Pileg di tahun 2019.

"Tekanan pemerintah untuk zero Over Dimension dan Over Load (ODOL) juga banyak membuat masyarakat untuk wait and see sehingga secara keseluruhan market otomotif mengalami penurunan yang cukup besar," ujarnya saat ditemui di PT Sardana Indah Berlian Motor, Senin (17/6/2019)

Ia mengatakan terjadi penurunan sekitar 17 persen untuk pembelian passanger car pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Khusus untuk Mitsubishi Pajero Sport mengalami penurunan sekitar lima persen.

"Kalau Pajero turunnya enggak terlalu besar hanya sekitar 5 persenan. Sehingga bisa dibilang Pajero sekarang ini sudah market leader di kelasnya," ujar Trisna.

Meski hingga saat ini Mitsubishi Xpander masih menjadi primadona, mobil low MPV dari Mitsubishi ini juga turut mengalami penurunan.

"Memang hingga saat ini Xpander masih menjadi primadona di kelasnya tapi tetap terjadi penurunan pada kuartal pertama tahun ini," katanya.

Ia mengatakan Xpander disukai karena mobil ini adalah satu produk mobil yang memiliki fitur yang baik. "Baik dari sisi keamanan, performa, penampilan, kenyamanan, ekonomi, space, semuanya masih oke," jelasnya.

Menurutnya ketika pembeli memilih Xpander, uang yang dikeluarkan sebanding dengan mobil yang didapat. Di Sumut Xpander bisa terjual 350 unit pada 2018.

"Tahun lalu bisa terjual 350 unit. Hingga saat ini Pajero dan Xpander memang masih menjadi market leader di kelasnya," ujarnya.

Selama Lebaran 1440 H, Trisna mengatakan ada kenaikan dalam pembelian mobil. Kenaikan tersebut sekitar 5 persen jika dibandingkan pada bulan Januari hingga April 2019.

"Sedangkan jika dibandingkan pada bulan April saja ada peningkatan yang cukup tinggi yakni 25 persen. Peningkatan ini kebanyakan di passanger car," pungkasnya.

(cr18/tribun-medan.com)