Reaksi Syahrini saat Diajak Reino Barack Berenang dengan Hiu di Pulau Bora Bora

Selama di Pulau Bora Bora, Syahrini tidak hanya bersantai sambil menikmati panorama alamya saja. Pasalnya, selama berlibur Sayhrini pun melakukan kegiatan yang menarik lainnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Syahrini dan Reino Barack tengah menikmati momen bulan madu ke Pulau Bora Bora, Polinesia Perancis.

Momen liburan Syahrini dan Reino Barack di Pulau Bora Bora diketahui lewat unggahan potret di akun Instagram pribadi mereka berdua.

Lewat unggahan video di Instagram Story @princessyahrini, ia tak henti-hentinya membagikan momen bahagia bulan madu bersama suami.

Seperti dalam sebuah video yang baru saja di unggah oleh Syahrini lewat Instagram Story-nya, ia menyampaikan bahwa dirinya dan sang suami akan berenang bersama ikan pari dan hiu.

"After this kita mau berenang Sting rays & sharks...., Ugh its Gonna be Fun," tulis Syahrini.

Meskipun Syahrini terlihat begitu antusias saat akan bertemu hiu, namun ternyata ia hanya berpura-pura di depan suaminya.

"Pura2 girang di depan pa "RB" padahal tekooongggg kalo berenang sm Shark omg,

#Gustiiii #Sieuuuunnnn" tulis Syahrini dalam Instagram Storiesnya.