INI Reaksi Shakira Aurum saat Mendengar Ucapan Leukimia dari Sang Ibunda, Denada

Dilansir dari Kompas.com, sudah setahun lebih putri semata wayang penyanyi Denada, Shakira Aurum, menjalani kemoterapi di sebuah rumah sakit di Singapura.

Namun, menurut Denada, anaknya itu sampai saat ini belum tahu bahwa ia mengidap kanker darah atau leukimia.

"Jadi dia tanya ini Shakira ini kenapa sih sebenarnya. Kan kami dari awal enggak pernah sebut. Enggak, dia enggak tahu (idap leukimia). Kami enggak pernah bilang," ucap Denada dalam video berjudul "Bisik-bisik Tetangga Eksklusif Singapore: Kondisi Terkini Shakira, Denada Punya Rencana Ini!" di kanal YouTube MOP Channel, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (18/6/2019).

Namun, lanjutnya, pernah suatu kali Denada akhirnya untuk kali pertama mengucap kata "leukimia" di hadapan Shakira ketika mereka menumpang sebuah taksi online.

Ketika itu, pengemudi taksinya bertanya tentang keadaan Shakira karena melihat anak Denada itu mengenakan masker dan berkepala plontos.

Denada yang sedang sibuk berbalas pesan di ponsel tanpa sengaja mengucap "leukimia".

"Sebenarnya sih (kata) leukimia-nya Shakira enggak paham. Yang membuat dia terhenyak (kaget) karena reaksi driver-nya. Begitu aku bilang leukimia, driver-nya langsung, 'hah?' terus langsung lihat ke belakang, 'she's gonna be okay?'," ujar Denada.

"Shakira langsung diam, dia langsung pegang tangan aku. Terus dia lihat aku, terus dia bilang gini, 'Bu, I'm stronger right?'. 'Iya, you're very stronger and very brave'. Terus aku ralat, bilang ke driver-nya' dia (Shakira) sudah sembuh," imbuhnya.

Denada menambahkan, selama ini ia dan keluarga tak pernah menjelaskan soal penyakit Shakira karena ingin berusaha menjaga psikologis putrinya itu.

"Itulah yang kami lakukan, seolah-olah kami memberikan mindset kepada dia bahwa dia tidak sakit keras, dia hanya dikuatkan badannya," ucap Denada.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Shakira Terkejut Saat Denada Mengucap Kata Leukimia",