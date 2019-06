Menilik Potret Keseruan Liburan Gisella Anastasia dan Wijin di Australia, Sempat Ketemu Raffi Ahmad

Gisella memilih Australia untuk menjadi destinasi liburannya. Tak sendirian, Gisela ditemani orang-orang terdekatnya berlibur di sana.

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah hari raya lebaran, banyak artis tanah air yang menghabiskan hari liburnya untuk berlibur ke luar negeri.

Termasuk penyanyi juga artis peran, Gisella Anastasia (28).

Gempita, Wijin dan Sri Devi, anak, kekasih dan sahabatnya adalah orang yang menemani Gisel liburan.

Mereka membagikan banyak foto kebahagiaan mereka saat sedang liburan.

Gisel nampaknya ingin sang putri semakin dekat dan akrab dengan Wijin, sang kekasih.

Sebelumnya, Gisel sempat mengunggah potret bersama Wijin dan menuliskan pesan seolah ia telah memberikan peringatan kepada Wijin bahwa hubungan mereka tak akan berjalan mudah.

"I’ve warned you, it’s not going to be easy," tulis Gisella Anastasia, Minggu (16/6/2019).