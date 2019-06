Ciptakan Batang Nanas Jadi Obat Diabetes, Siswa SMA YPSA Ikuti Lomba Inovasi se-Asia

Sekretaris Umum YPSA Hj Rizki Fadilah Raz, didampingi Pembina YPSA Buya Sofyan Raz dan Ketua Umum YPSA Hj Rahmawaty melepas keberangkatan siswi SMA YPSA mengikuti International Science and Invention Fair (ISIF) 21-25 Juni 2019 ke Denpasar, Bali.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sekretaris Umum YPSA Hj Rizki Fadilah Raz, didampingi Pembina YPSA Buya Sofyan Raz dan Ketua Umum YPSA Hj Rahmawaty melepas keberangkatan siswi SMA YPSA mengikuti International Science and Invention Fair (ISIF) 21-25 Juni 2019 ke Denpasar, Bali.

Sebanyak 5 siswi kelas 10 SMA YPSA yang terdiri dari Fildzah Nur Amalina, Faiza Adinda Humaira Nasution, Feby Yolanda Pohan, Shella Meylani dan Zidni Ilma Arfani ini akan mempersentasikan karya inovasinya berjudul "Ananas Healthy Drink As an Instant Powder Drink to Lower Blood Sugar Levels".

Hj Rizki Fadilah Raz saat melepas keberangkatan siswi SMA YPSA pada hari Rabu (19/61/209), mengatakan, sangat bangga, karena SMA YPSA terus menerus berinovasi dalam bidang penelitian.

“Semoga siswi SMA dapat mempresentasikannya dengan baik dan dapat meraih medali emas di ajang ini. Pengalaman kalian sebelumnya merupakan pembelajaran untuk terus ditingkatkan”.

Kepala SMA YPSA Bagoes Maulana, mengatakan bahwa siswa SMA YPSA akan bersaing dengan 101 tim pelajar dari seluruh Asia yang antara lain dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Korea.

Ia menjelaskan, sebelumnya siswa SMA YPSA ini telah lulus seleksi dalam ajang International Science and Invention Fair (ISIF) dan berhak mempresentasikan temuannya yaitu minuman serbuk instan berbahan dasar batang Nanas dengan judul inovasi Ananas Healthy Drink.

"Yang melatarbelakangi siswa SMA YPSA membuat produk ini adalah sebagai obat penderita penyakit Diabetes. Salah satu cara untuk mengatasi penyakit diabetes melitus yang dilakukan dikalangan masyarakat adalah dengan menggunakan tanaman obat. Salah satunya dengan batang Nanas. Batang Nanas merupakan suatu bagian dari tanamman nanas yang jarang digunakan, dan kandungan bromelin yang banyak dari pada buah nanas itu sendiri", jelas Bagoes.

Ia menambahkan, bromelin adalah salah satu enzim proteolitik yang terdapat di dalam tanaman. Keunggulan dari bromelin yaitu sebagai anti inflamasi dan aotoimun, Sehingga bromelin lebih banyak digunakan dalam bidang kesehatan. Pada enzim bromelin memiliki manfaat yang penting yaitu adalah sebagai anti inflamasi diantaranya seperti penyakit autoimun, inflamasi kronis, dan keganasan.

Keberangkatan siswi SMA YPSA ini didampingi 2 orang guru pendamping, Diki dan Anliana Faizar.(*)