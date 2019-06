IAC Undang Media dan CSO Melatih Penulisan Pemberitaan ODHA

TRIBUN-MEDAN, MEDAN - Indonesia Aids Coallition (IAC) menyadari betul pentingnya peran media dalam mendukung pemberitaan mengenai Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) kepada khalayak ramai. Atas strategisnya posisi media ini, IAC pun tak pelak memberikan beberapa materi tentang HIV/AIDS sebagai pengenalan bagi jurnalis yang hadir.

Dalam pelatihan yang berlangsung hari pertama, Kamis (20/6/2019) Saiful W Harahap pemerhati berita HIV/AIDS memperkenalkan banyak hal yang terselip dalam dunia HIV/AIDS di Indonesia.

"Persepsi di kalangan masyarakat Indonesia pada tahun 1980-an menganggap AIDS adalah virus yang disebarkan bangsa barat ke Indonesia. Depkes RI mencatat HIV/AID diidap pertama kali HIV/AIDS pada tahun 1987. Kemudian berlanjut pada tahun berikutnya 1988, 1989 dan seterusnya," ujar pria yang khas dengan rambut gondrong putihnya ini.

Padahal jika dirunut dari fase perkembangan virus, yang mana kematian akibat HIV/AIDS terjadi mesti dalam rentang 15 tahun, dapat diduga HIV masuk ke Indonesia jauh dari tanggal yang dicatatkan Depkes RI seperti disebutkan

Dalam pelatihan yang berlangsung selama tiga hari (20-22 Juni 2019) di IBIZ Hotel ini, Syaiful mengenalkan banyak peristiwa pengidap HIV/AIDS dan film film yang menceritakan soal penyakit menular itu. Ia juga menjelaskan perilaku manusia yang berisiko menularkan HIV/AIDS.

"Pertama dari cairan darah, seperti transfusi darah. Kedua air mani, Ketiga cairan vagina dan keempat adalah Air Susu Ibu (ASI). Keempat hal tersebut berisiko menularkan HIV/AIDS," jelas Syaiful kepada awak media dan Civil Society Organization.

Oleh karenanya penting untuk media memahami perilaku mana yang dapat menyebarkan HIV/AIDS. Penyebaran HIV AIDS melalui cairan darah memiliki rasio yang lebih tinggi yakni 99:100. Penyebaran melalui hubungan badan suami istri memiliki rasio yang lebih kecil yakni 1:1000.

"Meski rasio penyebaran dari hubungan seks lebih rendah, jangan pula kita kebebasan bertukar pasangan kesana kesini. Tetap gunakan alat pengaman (kondom) ujar Syaiful.

Ia juga menjelaskan proses penularan HIV/AIDS juga berpengaruh pada subtype dari virus HIV yang berbeda beda mulai dari A hingga O.

Syaiful mengatakan, ada dua opsi yang dapat dilakukan pemerintah guna mencagah penularan virus tersebut. Keduanya adalah melakukan cek kepada setiap masyarakat yang berobat ke rumah sakit dan memberikan konseling terhadap Ibu hamil.

"ARV adalah kombinasi dari beberapa obat antiretroval yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan HIV menyebar ke dalam tubuh. Namun ada harga yang dikeluarkan untuk memerolehnya," ujarnya.

Saat ini harga ARV untuk lini pertama berada di kisaran Rp 300-Rp 350 ribu per bulan. Lini kedua berada dalam kisaran Rp 1 juta -Rp 2,4 Juta per bulan sedangkan Lini Ketiga yang merupakan obat yang mesti dikonsumsi pengidap HIV/AIDS yang parah dihargai senilai Rp 37 Juta per tahun.

