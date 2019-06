Marvel Studio Sangat Ingin Gandeng Keanu Reeves Masuk Film Superhero

TRIBUN-MEDAN.com-Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengungkapkan bahwa pihaknya ternyata sudah berbicara dengan aktor Keanu Reeves. Tak cuma sekali, Marvel bahkan berkali-kali mencoba menggandeng bintang film John Wick itu.

"Kami berbicara dengannya untuk hampir setiap film yang kami buat," kata Feige tertawa kepada Comicbook baru-baru ini.

“Kami berbicara dengan Keanu Reeves, (tetapi) saya tidak tahu kapan, apakah, atau pernahkah dia bergabung dengan MCU, tetapi kami sangat ingin mencari cara yang tepat untuk melakukannya (menggaetnya)," ucapnya lagi.

Feige kemudian membandingkan Reeves dengan Jake Gyllenhaal. Ia mengatakan bahwa mereka juga berbicara pemain film Spider-Man: Far From Home itu berkali-kali sampai peran sempurna (Mysterio) muncul.

Akhirnya Gyllenhaal bergabung ke Marvel Cinematic Universe (MCU) sebagai Mysterio.

"Kami berharap situasi yang sama akan terjadi dengan Revees bahwa dia akan bergabung dengan dunia Marvel ketika peran yang tepat muncul dengan sendirinya," ujar Feige.

Reeves saat ini mengalami kesuksesan yang luar biasa, sehingga tidak heran namanya terus muncul ke permukaan. Tahun ini, aktor tersebut telah membintangi film aksi John Wick 3 dan film komedi romantis Always Be My Maybe.

Aktor ini juga menyumbangkan suaranya untuk animasi Toy Story 4 sebagai Duke Caboom, seorang pengendara sepeda motor aksi. (*)