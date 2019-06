Pengemplang Pajak Rp 119 Miliar, Komisaris PT Uni Palma Sutarmanto Dituntut 2 Tahun Penjara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Terdakwa pengemplang pajak senilai Rp 119.659.049.226, Komisaris PT Uni Palma, Sutarmanto hanya dituntut 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (21/6/2019).

Pria 50 tahun ini tampak mengenakan kemeja putih lengan pendek yang hanya dan dengan seksama mendengar tuntutan yang dibacakan Jaka Kejati Sumut T. Adlina.

"Menuntut terdakwa Sutarmanto dengan pidana dalam Pasal 39 A huruf (b) jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun," jelas Jaksa dihadapan Hakim Ketua Erintuah Damanik.

Sutarmanto tampak tenang saat Jaksa membacakan isi tuntutan dan sesekali melihat ke arah majelis hakim di ruang Cakra 5.

Dalam dakwaannya sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustini menerangkan bahwa terdakwa sebagai ikut bekerjasama mengemplang pajak bersama-sama dengan Kok An Harun selaku Direktur CV Buana Raya dan selaku Komisaris PT. Liega Sawit Indonesia serta Husin, Direktur PT. Uni Palma.

"Pengemplangan pajak dimulai sejak Januari 2011 sampai dengan Juni 2013 yang telah disampaikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Barat.

Jaksa menjelaskan bahwa CV Buana Raya yang bergerak dalam bidang usaha pengangkutan CPO (Crude Palm Oil) dengan direkturnya Kok An Harun bekerjasama dengan terdakwa Husin dan Sutarmanto untuk melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan CPO.

Ia selanjutnya menambahkan bahwa terdakwa Kok An Harun melakukan pembelian sawit dari PT. Uni Palma, Lalu Husin membuat faktur pajak keluaran atas penjualan CPO kepada CV Buana Raya. Sedangkan oleh Kok An Harun menerbitkan faktur pajak masukan atas pembelian CPO dari PT Uni Palma.

"Selanjutnya oleh Kok An Harun kembali melakukan penjualan CPO kepada PT Sinar Mas Agro Resourced and Tchnology Tbk serta PT Bina Sawit Abadi Pratama. Atas setiap transaksi perdagangan CPO dari tahun 2011 sampai dengan Juni 2013 tersebut oleh Kok An Harun menerbitkan faktur pajak keluaran atas penjualan CPO kepada PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dan PT Bina Sawit Abadi Pratama, dimana oleh Kok An Harun bersama-sama dengan terdakwa Sutarmanto dan Husin dibuat seolah-olah ada kegiatan transaksi jual beli CPO," ungkap Agustini.

Lebih lanjut JPU mengungkapkan, bahwa untuk melengkapi dokumen-dokumen faktur pajak keluaran atas penjualan CPO tersebut, terdakwa Sutarmanto mendapat peran membuat pengantar barang faktur pajak keluaran dimana surat pengantar barang tersebut diperoleh dari Husin.