Peringatan Hari Skateboard Sedunia di Medan, Ratusan Skater 'Riding' di Jalan Raya

TRIBUN-MEDAN.com - Memperingati Hari Skateboard Sedunia atau Go Skateboarding Day, Jumat (21/6/2019), ratusan skater di Kota Medan menggelar aksi Riding Parade menelusuri jalan-jalan utama di Kota Medan menggunakan papan luncur.

Para skater yang didominasi kalangan anak muda mengambil start dari kawasan Jalan Merdeka Medan. Disana mereka dilepas oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto.

"Kami mengadakan Sumatera Utara Go Skateboard Day 2019. Acara tahunan dengan riding di jalan, kompetisi on day dan best costum," kata Ketua Komunitas Indonesia Skateboard Sumatera Utara, M Ikshan Fadhil, Jumat (21/6/2019).

"Kami ingin mengingatkan pemerintah, supaya bisa mendukung. Karena kami ingin punya fasilitas mini skate park. Insya Allah berjuang ikut kompetisi tingkat nasional," sambungnya.

Kegiatan para skater ini, mendapat dukungan penuh dari Kapolda Sumatera Utara. Ia berharap kegiatan-kegiatan positif seperti menekuni olah raga skateboard dapat membuat anak-anak muda terhindar dari berbagai hal negatif seperti narkoba maupun kejahatan lain.

Skater Medan memperingati Hari Skateboard Sedunia, Jumat (21/6/2019). (Tribun Medan/M Andimaz Kahfi)

Agus bahkan menantang agar para skater tersebut berani untuk menggagas kejuaraan skateboard tingkat Nasional di Sumatera Utara.

"Luar biasa ini kita berolaraga, ini komunitas skateboard Sumatera Utara sedang merayakan hari skateboard internasional jadi kita bersama sama," kata Agus.

"Harapannya ini kaum milenial nanti akan menjadi generasi pengganti dan penerus bangsa ini. Nanti 17 Agustus kita buat lomba tingkat nasional, harapannya bagi kaum milenial dapat bermanfaat," jelas Agus.

Untuk diketahui, saat ini olahraga skateboard sudah masuk dalam kategori yang dilombakan di Asian Games.

Olahraga ini juga rencanannya akan menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingan di Olimpiade 2020 di Tokyo.

Hal ini membuat para skater mengaku menjadi sangat bersemangat untuk menekuni hobi, yang kalau ditekuni bisa menjadi sebagai profesi untuk mencari nafkah tersebut. (mak/tribun-medan.com)