Wali Kota Medan Terima Kunjungan Dubes AS

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr mengunjungi Balai Kota Medan, Kamis (20/6/2019). Selain bersilaturahmi, ada dua agenda yang dibawa dalam kunjungan tersebut. Di samping ingin merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) hubungan kerjasama antara AS dengan Indonesia ke-70 di Kota Medan, juga sekaligus menyampaikan salam perpisahan menyusul berakhirnya masa tugas Konsulat Jenderal (Konjen) AS untuk Kota Medan Juha P Salin.

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, Asisten Pemerintahan dan Sosial Musaddad Nasution, Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono serta Kadis Koperasi & UMKM Edliati langsung menyambut kedatangan Dubes AS beserta rombongan.

Joseph mengatakan, sudah hampir setahun dirinya tidak mengunjungi Kota Medan. Dirinya mengaku sangat senang setiap kali berada di Kota Medan. Kepada Wali Kota, Joseph menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemko Medan karena telah mendukung penuh tugas-tugas Juha P Salin maupun kegiatan lainnya yang digelar Konjen AS untuk Kota Medan.

“Selain ingin merayakan HUT hubungan AS dengan Indonesia di Kota Medan, saya menyampaikan bahwa tugas Juha P Salin selaku Dubes AS untuk Kota Medan telah berakhir. Akhir musim panas, penggantinya sudah bertugas di Kota Medan. Saat ini dia sedang belajar bahasa Indonesia, kemungkinan bahasa Indonesianya akan jauh lebih baik dari Konjen AS untuk Kota Medan yang lama,” kata Joseph.

Kemudian Joseph menyampaikan, hubungan AS dan Indonesia, termasuk Kota Medan sudah cukup baik. Saat ini ungkap Joseph, pemerintah AS fokus untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Oleh karenanya Joseph menyatakan siap untuk membawa investor dari AS agar berinvestasi di Indonesia, termasuk Kota Medan.

Saat ini papar Joseph, ada investor dari AS yang berinvestasi di Kota Menado untuk membangun industri perikanan. “Selain Kota Menado, kita juga siap berinvestadi di kota-kota lainnya di Indonesia, terkhusus Kota Medan. Jadi kita siap membantu apa yang dibutuhkan Kota Medan saat ini,” ungkapnya.

Wali Kota mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan Dubes AS tersebut. Dia berharap perayaan hubungan AS dan Indonesia di Kota Medan berjalan dengan lancar dan meriah. Kemudian Wali Kota mengucapkan selamat jalan kepada Juha P Salin yang telah berakhir masa tugasnya sebagai Konjen AS untuk Kota Medan.

Kepada Koseph, Wali kota menyampaikan ucapan terima kasih karena telah memilih Kota Medan sebagai tempat dibangunnya Kantor Konsulat AS. “Pembangunan Kantor Konsulat AS di Kota Medan tentunya sangat berdampak positif bagi Kota Medan, sebab akan menambah rasa kepercayaan negara lain terhadap Kota Medan. Dengan demikian akan membuka pintu bagi investor lain untuk berinvestasi di Kota Medan,” ujar Wali kota.

Selanjutnya Wali Kota mengaku sangat gembira karena Dubes AS akan membawa investor dari AS untuk berinvestasi di Kota Medan. Oleh karenanya Wali Kota berjanji akan membantu mempermudah segala pengurusan perizinan sehingga pengusaha dari AS dapat berinvestasi di Kota. Lalu, Wali Kota pun berharap kerjasama dengan AS seperti pengolahan air bersih bersama USAID Iuwash Plus dapat terus ditingkatkan lagi, termasuk kerjasama di bidang lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ungkapan apresiasi dan rasa gembira atas kunjungan tersebut, Wali Kota pun memberikan cindera mata kepada Dubes AS. Selain Songket Deli, Wali Kota juga memakaikan tengkulok (penutup kepala khas suku Melayu) kepada Dubes AS beserta cindera mata berupa Batik Medan serta plakat yang memiliki latar belakang Istana Maimun. (H)