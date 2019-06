Catat Tanggalnya, Ini Deretan Acara Memeriahkan HUT Kota Medan ke-429

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah organisasi pimpinan daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menyiapkan beberapa kegiatan yang akan digelar untuk menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Medan ke-429. Direncanakan, kegiatan akan dimulai 30 Juni hingga 2 Agustus 2019 mendatang.

Diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdako Medan Musaddad Nasution, kegiatan ini digelar sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga Kota Medan yang selama ini telah mendukung penuh seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemko Medan.

"Masing-masing OPD telah menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan dengan matang. Harapannya seluruh kegiatan yang digelar dapat memuaskan masyarakat dan memberikan manfaat," katanya di Balai Kota, Senin (24/6/2019).

Untuk itulah, Wali Kota telah mewanti-wanti agar seluruh rangkaian kegiatan harus berjalan sukses, lancar serta menyenangkan masyarakat Kota Medan.

Kegiatan akan dimulai di Lapangan Merdeka dengan menggelar Car Free Day, Minggu (30/6/2019). Selain senam jantung sehat, telah disediakan sejumlah hadiah yang menarik melalui lucky draw.

Kemudian 2-15 Juli akan dilaksanakan kompetisi sepakbola antar OPD Kota Medan di Stadion Teladan dan Lapangan Kebun Bunga.

Dilanjutkan perlombaan dayung sampan tradisional masyarakat Kota Medan di Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan pada 7 Juli mendatang.

Lalu, kompetisi futsal antar SKPD Kota Medan di Lapangan Futsal Jalan Bunga Medan (22-24 Juli) serta perlombaan gerak jalan beregu antar pelajar, instansi dan umum di Lapangan Merdeka pada 28 Juli.

“Keseluruhan kegiatan ini digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan,” jelas Musaddad.



Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan akan menggelar Bazar UMKM dan Koperasi di Manhattan Square tangal 22 hingga 28 Juli. Sedangkan Bagian Agama Setdako Medan akan melaksanakan Dzikir dan Doa Bersama serta Halalbihalal dalam rangka pemberangkatan calon jemaah haji asal Kota Medan pafa 2-3 Juli

Selanjutnya, Dinas Pariwisata Kota Medan akan mengadakan Festival Band Millenial 2019 memperebutkan Piala Wali Kota Medan pada 22-23 Juni. Kegiatan ini bekerjasama dengan Komunitas Kreatif Anak bangsa di Centrepiece Merdeka Walk. Ada juga Medan Tourism Video Contest di Hotel Santika Dyandra Medan (28 Juni-9 Juli), Colorful Medan Carnival di Lapangan Merdeka (30 Juni-1 Juli), Pemilihan Jaka dan Dara Kota Medan pada 1-19 Juli (Grand Final di Grand Aston Hotel), Medan Great Sale Anniversary (1-14 Juli) serta Festival kuliner 5-7 Juli di Lapangan Merdeka.



Disusul Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang akan menggelar Gebyar Generasi Berencana Peduli Remaja, No Narkoba! No Seks Bebas! No Nikah Dini! Bekerjasama dengan BNN, PMI dan Dinas Kesehatan pada 4 Juli.



Sedangkan Perindustrian Kota Medan menggelar serangkaian kegiatan di Balai Sembada pada 1 Juli. Diantaranya pelatihan tenun songket Melayu dan mesin tenun, pelatihan pembuatan produk dari bahan kulit, pelatihan pembuatan mie, pelatihan pembuatan meubel dan pelatihan pembuatan sabun.

Sementara itu RSU Dr Pirngadi juga mempersiapkan agenda seperti bakti sosial yang akan diisi dengan pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan mata dan pemeriksaan THT yang akan dilaksanakan di RSUD Dr Pirngadi, Kamis (27/6). Diikuti penilaian kinerja pegawai terbaik tenaga medis dengan hadiah umroh dan wisata religi Yerusalem 15-25 Juni.



RSUD Dr Pirngadi juga akan menggelar seminar mengenai deteksi dini dan pencegahan kanker serviks serta sejumlah penyakit lainnya. Pelatihan BTCLS pada 29 Juli-2 Agustus serta pemberian kartu identitas anak (KIA) untuk 3 orang kategori SD, SMP dan SMA yang berulangtahun pada 1 Juli.

Yang terakhir, Kecamatan Medan Johor pada 27 Juni akan menggelar lomba kebersihan dan penghijauan antar lingkungan, lomba pos kamling terbaik pada 28 Juni dan lomba kebersihan dan kerapain kantor kelurahan.

(cr17/tribun-medan.com)