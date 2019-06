Salmafina Sunan Bagikan Potret Perubahan Penampilannya, Bagikan Tips Cara Merampingkan Tubuh 

TRIBUN-MEDAN.com - Salmafina Sunan sempat membagikan foto-foto perubahan tubuhnya atau transformasinya.

Meski ia telah menghapus postingan itu, namun akun Instagram @igtainmentt berhasil mendokumentasikannya.

Dilihat dari akun Instagram @igtainmentt, di postingan Salma tersebut nampak perubahan tubuhnya.

Dari caption yang tertulis, Salma membagikan sejumlah treatment yang ia lakukan demi mendapatkan penampilannya kini.

Ia meminta orang tidak mencemooh penampilannya atau biasa disebut Body Shamming.

No Body Shamming, I'm not trying to reach one beauty standart, I just want to be more healthy.

"This is my revolution

Left : November 2018

Right : April 2019

Detox bunnylemonbysalmasunan tiap hari buang lemak lemak manja..

Terus mulai olahraga TS bulan February.