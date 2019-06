Reza Rahardian Ungkap Cara Berpindah dari Satu Karakter ke Karakter Lainnya di Film yang Ia Perankan

Reza diketahui pernah berperan sebagai tokoh dengan karakter yang kuat seperti BJ Habibie, Tjokroaminoto, dan Bossman.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis peran Reza Rahadian mengungkapkan bagaimana cara dirinya berpindah dari satu karakter ke karakter lain pada setiap film yang dia bintangi.

"Biasanya sih saya cari karakter yang jauh berbeda dari karakter sebelumnya," kata Reza saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Reza pun menyebutkan contoh dua tokoh berbeda karakter yang dia perankan di waktu yang berdekatan.

"Kayak dulu saya pernah shooting misalnya Habibie Ainun, dari situ ngambil Something In The Way-nya Teddy Suriaatmaja, yang tayangnya cuma di festival. Tapi karakternya sangat berbeda," ucap Reza.

Bagi pria kelahiran 5 Maret 1987 itu, memainkan tokoh dengan karakter yang berbeda sangat membantunya berpindah karakter dengan cepat.

"Itu juga salah satu cara untuk saya meninggalkan karakter yang sebelumnya. Secara tubuh, gestur, mimik, dan wajah segala macam, tuntutan sutradaranya hilangkan semua karakter Habibie," tutur Reza.

"Jadi saya punya tantangan yang besar itu, kemudian mem-pressure saya untuk bisa switch," lanjutnya.

"Karena ketika proses reading-nya sudah mulai masuk, saya enggak mau membawa atribut-atribut yang udah nempel di diri saya. Paling cepat 3 minggu," imbuh Reza. (*)

