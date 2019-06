Taman Wisata Danau Siombak Medan, Nikmati Kuliner Laut Sambil Menanti Matahari Tenggelam

TRIBUN-MEDAN.com-Taman Wisata Danau Siombak adalah objek wisata yang terletak di Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

Tempat ini, ternyata sering dikunjungi turis dan peneliti dari India, Belanda, Inggris, dan Perancis.

Ini karena Danau Siombak dekat dengan Situs Kota China yang diketahui merupakan pusat peradaban masa lampau.

Tentunya, pengunjung terbanyak adalah wisatawan lokal. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru Medan seperti Pulo Brayan dan Belawan serta dari Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang.

Di Danau Siombak para pengunjung dapat menikmati pemandangan danau dan matahari terbenam.

Tak hanya itu, para pengunjung juga bisa merasakan naik bebek air dan speed boat untuk mengintari Danau Siombak serta melihat hutan mangrove. Pengunjung hanya mengeluarkan uang sebesar Rp 15 ribu untuk naik speed boat satu kali putaran danau tersebut dan Rp 25 ribu untuk naik bebek air selama 45 menit.

Selain itu, tempat wisata ini juga menyediakan spot-spot untuk berswafoto. Nah, bagi pengunjung yang suka berswafoto, bisa mengabadikan fotonya di sosial media masing-masing.

Tak hanya itu saja, bagi yang suka memancing. Di Taman Wisata Danau Siombak juga menyediakan kolam pancing, dengan tarif perkilogram Rp 25 ribuan. Kemudian, pengunjung dapat memancing kolam dengan berisikan ikan nila.

Selanjutnya, bagi pengunjung yang membawa anak-anknya, di Taman wisata Danau Siombak juga menyediakan kolam renang untuk anak-anak. akan tetapi kolam renang anak-anak ini hanya dibuka setiap hari Minggu saja atau Weekend.

Taman Wisata Danau Siombak yang dibuka pada Februari 2016 ini, juga memiliki restorannya yang menyajikan masakan tradisional. Pengunjung dapat mencicipi menu favorit seperti Ikan nila bakar dengan harga perporsi Rp 30 ribu, nasi goreng seafood Rp 25 ribuan per porsi, kepiting saus tiram Rp 40 ribu per porsi, dan udang krispi per porsi Rp 30 ribuan.

Untuk menu minuman favorit ada menu jus jeruk Rp12 ribu perporsi serta yang merupakan minuman andalan Taman Wisata Danau Siombak Es Kelapa Muda Rp15 ribuan dan Jus Nipah Rp20 ribuan.

Nah, bagi pengunjung juga yang ingin menyantap makanan dan minuman dapat menempati tempat seperti cakrok yang sangat rimbun dan asri serta tenda-tenda yang membuat suasana romantis.

Tak hanya itu saja, tempat wisata ini juga menyediakan bagi pengunjung yang ingin membuat acara. Seperti pengajian, arisan dan gathering perusahaan, bisa di tempat ini. Dengan syarat minimal 40 orang dan sudah disediakan fasilitas ruangan serta keyboard untuk hiburan.

Taman Wisata Danau Simbah setiap hari buka mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Untuk tiket masuk ke tempat tersebut, pengunjung dikenakan tarif Rp10 ribu dengan bonus minuman.

Tempat ini menyediakan parkir mobil dan sepeda motor yang luas. (cr22/tribun-medan.com)