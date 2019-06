Maia Estianty dan Suami Lakukan Kunjungan Singkat ke Roma, Kelilingi 3 Tempat Bersejarah dalam 4 Jam 

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan suami-istri Irwan Mussy dan Maia Estianty memang tak lepas dari sorotan.

Tajir melintir, Irwan Mussy dan Maia Estianty sering melakukan pesiar ke luar negeri.

Pada Selasa (25/6/2019), Maia Estianty bagikan foto ketika ia dan Irwan Mussry kunjungi Roma.

Kunjungan singkat ini hanya memakan waktu sehari saja.

Akibat singkatnya waktu berkunjung, Maia Estianty dan Irwan Mussry pun bisa kelilingi 3 tempat bersejarah hanya dalam waktu 4 jam saja.

Pasangan ini mengunjungi Vatican (St Peter Basilica), Colosseum, dan Travi Fountain.

Maia Estianty pun merasa senang karena dirinya belum pernah ke Roma sebelumnya.

Tak lupa ibu beranak tiga ini mengucapkan terimakasih pada Irwan Mussry yang telah mengajaknya mampir ke Roma.

Why Roma? Karena aku belum pernah kesini, dan suamiku mengajak kemari (walopun cuma sehari) karena kota ini adalah salah satu kota yang sejarahnya luar biasa, dan banyak peninggalan kuno yang legendaris.

Dalam 4 jam, aku bisa keliling ke 3 tempat, Vatican (St Peter Basilica), Colosseum (inget film Gladiator kan), dan Travi Fountain (lempar koin ke kolam)....

Makasih suamiku @irwanmussry ... You are the best hubby in the world .. MaasyaaAllah