BERITA KESEHATAN: Hindari Kegemukan, Tips Memilih 5 Menu Makanan Santap Malam, Cek Hasil Tubuh Anda.

Banyak orang yang memilih untuk melewatkan makan malam karena takut kegemukan.

Anggapan popular memang dengan tak makan, lemak tubuh akan cepat luruh sehingga bisa mendapatkan tubuh langsing.

Apalagi makan malam yang kerap diasosiasikan dengan penumpukan lemak.

Namun Moms tak perlu khawatir, seperti yang dimuat laman Eat This, Not That! banyak bahan makanan yang bisa membantu membakar lemak.

Bahan-bahan makanan ini juga cocok dijadikan santapan makan malam.

Moms bisa tetap makan enak dan tak perlu takut menumpuk lemak, malah bisa mengoptimalkan penurunan berat badan dengan jenis-jenis makanan ini.

Yuk Moms, catat menu makan malam yang bisa bantu kita dapatkan tubuh langsing!

1. Telur